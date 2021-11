Ismaël Siby (raffinerie d’or Marena Gold Mali) bientôt distingué à Abidjan

Ismaël Siby est le promoteur de la raffinerie d’or Marena Gold Mali, première raffinerie d’or à capital 100% malien. Elle transforme l’or brut en lingots de 24 carats et fait figure d’exception dans le secteur des industries extractives dominé, au Mali ou un peu partout ailleurs en Afrique, par des multinationales étrangères.

Extraction de l’or : Ismaël Siby, le Malien qui tient tête aux multinationales, sera distingué bientôt à Abidjan

Créée en 2011, Marena Gold Mali est une manière de contribuer au développement à la base. « Nous nous réjouissons du fait qu’on travaille sur du concret et de la réalité malienne. Nous voulons permettre aux Maliens, en général et aux entrepreneurs, en particulier, de pouvoir transformer sur place le métal précieux en produit fini », a lancé M. Siby.

La raffinerie d’or Marena Gold Mali est la toute première société privée de raffinerie d’or en activité au Mali. D’un coût d’investissement global estimé à plusieurs milliards de F CFA, cette raffinerie nationale propose des services pratiques dans le domaine de la raffinerie d’or.

C’est pourquoi, a expliqué son Directeur général, plusieurs partenaires la sollicitent, les entreprises nationales dont des petites mines et des investisseurs étrangers. Un des objectifs majeurs est d’utiliser le savoir-faire malien et dans l’avenir renforcer la main d’œuvre locale dans le secteur.

Cette société vend plus de 2 tonnes d'or pur chaque année, elle est en passe de devenir le plus grand raffineur d’or en Afrique de l’Ouest. L’Observatoire Africain pour la Promotion de la Bonne Gouvernance « O.A.P.B.G » a décidé de lui décerner le « Prix Panafricain du Meilleur Artisan pour la Valorisation, la Promotion et le Développement de l’Or du Mali » à l’occasion de la 5eme édition de sa traditionnelle cérémonie de distinction dite ‘’Distinction des Meilleurs Acteurs, des Champions et des Bâtisseurs Africains de nos Etats, édition 2021’’ qui aura lieu le vendredi 17 Décembre 2021 au Sofitel hôtel Ivoire d’Abidjan.