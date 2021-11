Prix Recor de l’Homme de l’année 2021: Ouattara Lacina (Lass PR) favori

Ouattara Lacina ou Lass PR pour les intimes, est certainement le conseiller le plus atypique du chef de l’État Alassane Ouattara. En plus d’être le plus controversé, il est également le plus médiatisé des proches du président ivoirien. Lass PR ne laisse personne indifférent.

Prix Recor du Meilleur Artisan de développement en Côte d’Ivoire: Ouattara Lacina, l’homme de l’année 2021

Que ce soit à Korhogo où il est adjoint au maire depuis les dernières élections municipales de 2018 et aujourd’hui député de Korhogo Commune à l’issue des élections législatives du 6 mars 2021, ou encore partout ailleurs en Côte d’Ivoire, Lass PR ne laisse personne indifférent.

L’ancien chargé de mission à la présidence de la République de Côte d’Ivoire, devenu conseiller technique du président Alassane Ouattara par décret présidentiel en date du 22 janvier 2019, est connu pour être l’un des rares cadres du parti présidentiel les plus accessibles et qui se distinguent par leurs actions sociales en faveur non seulement des militants, mais aussi et surtout des populations les plus vulnérables et des grands malades. Sans distinction de religion ni d'ethnie.

C’est cet homme à la générosité débordante, serviteur infatigable du président Alassane Ouattara, qui a été choisi comme l’homme de l’année 2021 par le Jury international de Recor Elohim Group pour son sens du partage, son amour du prochain et son attachement et dévouement à la nation. Le samedi 4 décembre prochain, à 10h, à Ivotel d’Abidjan-Plateau, Ouattara Lacina va recevoir le Prix Recor de l’homme de l’année 2021.

Mais il ne sera pas seul. Plusieurs autres personnalités se verront, elles aussi, décerner des prix pour leurs contributions inestimables au développement de la Côte d’Ivoire au cours de cette année 2021, chacune dans son domaine.

Au nombre de 6, il s’agit du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, du directeur général d'Icoma Logistics, Nabil Faraj, du PDG de Sophia Sa, Touré Ahmed Bouah, du PDG d'Univers des EPI, Mohammed Iraqi, du directeur général de la DGAMP, Julien Kouassi, et de l’honorable Dia Houphouët, député de Yopougon.

Recor Elohim Group est une entreprise de communication, d’événementiel et de sondage, qui est attaché aux valeurs d’amour et patriotisme. Soucieux de consolider davantage la cohésion sociale et renforcer ainsi l’unité nationale en vue d’un développement harmonieux des pays africains, Recor Elohim Group organise chaque année une cérémonie pour récompenser les Meilleurs artisans de développement qui se sont distingués par rapport aux indicateurs de performance économique et sociale.

Cet événement qui est, cette année, à sa 9ème édition consécutive, est dénommé Cérémonie de distinction Recor des Meilleurs artisans de l’émergence de la Côte d’Ivoire.