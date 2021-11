Fiançailles: L'actrice Lindsay Lohan dit oui à son chéri Bader Shammas

Fin d’année hyper palpitante pour Lindsay Lohan qui s’est vue passer une magnifique bague de fiançailles au doigt par son amoureux Bader Shammas.

Lindsay Lohan bientôt mariée ! Elle annonce ses fiançailles et une énorme bague

Dans une série de photos postées sur Instagram, la future mariée a dévoilé l’énorme bague à son doigt offerte par son chéri Bader Shammas.

Qui est Bader Shammas

Bader Shammas, trentenaire comme Lindsay Lohan, est un homme d'affaires.

Son fiancé n’est pas un acteur, comme le confirme un proche dans les colonnes du Sun : “La relation de Lindsay avec Bader se renforce. Elle est avec lui depuis environ deux ans maintenant. C’est un gars bien. Ce n’est pas un acteur, il ne travaille pas dans l’industrie du divertissement, il gère des fonds pour des personnes fortunées au Crédit Suisse”.

Dimanche 28 novembre, sur Instagram, Lindsay Lohan a révélé qu'elle avait dit "oui" à la demande de Bader Shammas. Elle a dévoilé quatre adorables photos sur son compte sur lesquelles elle apparaît dans les bras de son futur mari, montrant sa bague en diamant à son doigt.

Excité pour sa sœur aînée, son frère Dakota n’a pas manqué de laisser un petit commentaire : “Je ne pleure pas, c’est toi qui pleures”. Heureuse dans sa vie privée, Lindsay Lohan l’est aussi dans sa vie professionnelle.

Pour Lindsay Lohan, il s'agit là de deuxièmes fiançailles. La comédienne devait auparavant épouser le millionnaire russe Egor Tarabasov avant de se séparer en 2016.

En février 2020, l’actrice avait dévoilé sa relation sur les réseaux sociaux. Elle avait posté une photo d’elle avec son homme, sa sœur Ali et les artistes Chris Wood et Dan Smith : “Belle nuit avec ma sœur et mon petit ami Bader.

Plus d’un an après avoir révélé leur romance au grand jour, voilà que Lindsay Lohan est une future femme mariée !

Si Lindsay Lohan vit à Dubaï avec son fiancé, la jeune femme est vite retournée aux États-Unis. L’actrice vient de commencer le tournage d’un film de Noël pour Netflix. Elle incarnera une héritière souffrant d’amnésie à la suite d’un accident de ski.

Elle fera la rencontre d'un charmant propriétaire d’une station de ski joué par Chord Overstreet (Glee). Réalisé par Janeen Damian, Christmas in Wonderland ne sortira pas avant la fin de l’année 2022. Il fera certainement partie du calendrier du mois de novembre-décembre de la plateforme. Son premier rôle depuis la fin de sa téléréalité diffusée sur MTV et le film Parmi les ombres.