Moquée à cause de son physique, Carmen Sama: ''Normal, c’est du bio"

Moquée sur la toile après que des images d'elle au concert des Kiff no beat, ont été postées sur les réseaux sociaux, la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, a répondu à ses détracteurs.

Carmen Sama répond à ses détracteurs

Carmen Sama ne manque pas d'occasion pour attirer les regards sur sa personne. Quelques jours après sa présence remarquée à l'édition 2021 du Primud, puis au concert du groupe Magic System, la veuve de Dj Arafat, s'est à nouveau présentée, samedi 27 novembre 2021 à Sofitel Hôtel Ivoire au concert de célébration des 10 années de carrière du groupe Kiff no beat. Et sa présence n'est pas passée inaperçue. Appelée sur le podium, Carmen Sama, vêtue d'une petite culotte, a, dans un premier temps, embrassé chaque membre du groupe Kiff no beat avant d'exécuter quelques pas de danse.

Elle a ensuite déversé quelques billets de banque sur les 5 loups du Rap Ivoire. Plusieurs photos d'elle et la vidéo de cette scène, postées sur les réseaux sociaux, suscitent depuis lors plusieurs réactions. De nombreux internautes pensent que les jambes de Carmen Sama, ne sont pas aussi séduisantes qu'on ne le croyait. Ces derniers estiment que le corps de la jeune femme, est complètement différent des images qu'elle présente habituellement sur les réseaux sociaux. De façon ironique, certains internautes ont fait un rapprochement entre '' le produit sur Jumia '' et '' le produit à la livraison ''.

Mais la belle Carmen Sama semble ne pas être affectée par ces moqueries. Sur son compte Instagram, elle a apporté une réponse à ses détracteurs. ''Normal, c’est du bio. Qualité Supérieure !", a écrit la mère de la petite Rafna Houon.