Michel Gnablé dévoile le rôle joué par Asalfo dans anoumanbo.com

Michel Gnablé, fondateur du media anoumambo.com, a révélé que le lead vocal du groupe Magic System, Asalfo, a participé à la naissance de cette plateforme.

Dans une interview accordée à Afrique-sur7, Michel Gnablé, fondateur directeur général d’Anoumanbo.com, a expliqué comment ce media a vu le jour. ‘’ Tout est parti du village d’Anoumanbo, après mon brevet de technicien supérieur. Avec mes collaborateurs, mes amis d’Anoumanbo, nous avons décidé de créer cette plateforme dénommée la Cia qui avait pour but de lutter contre le phénomène du broutage, la cybercriminalité (…) et à notre manière, on a essayé de contribuer contre ce fléau. Notre mission était de former les jeunes d’Anoumanbo à la bonne pratique de l’outils informatique‘’, a-t-il soutenu.

De plus, Michel Gnablé a fait savoir que le lead vocal du groupe Magic System a activement contribué à l’éclosion du media. ‘’Pour la petite histoire, c’est que la dénomination anoumanbo.com a été aussi une affaire du grand frère, Asalfo qui, à travers ses conseils, nous a permis de changer la dénomination cia à anoumanbo.com… Il a vraiment contribué au développement d’Anoumanbo.com. Je me rappelle encore qu’il nous a dit que la Cia, c’est bien mais c’est un nom déjà connu aux Etats-Unis et qu’il fallait trouver un autre nom … C’est ainsi que nous avons décidé de choisir anoumanbo.com … cela nous a porté chance. Et tout ça, grâce au grand-frère Asalo", a déclaré Michel Gnablé qui a reçu le Prix du meilleur promoteur de presse en Côte d’Ivoire au Prix africain du dévéloppement (PADEV 2021) à Kigali au Rwanda. L’intégralité de cette interview sur afrique-sur7.ci