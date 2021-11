Carmen Sama moquée sur la toile, Emma Lohoues prend des mesures

Carmen Sama est devenue la risée de la toile après son apparition au concert de Kiff No Beat. De l'autre côté, Emma Lohoues a décidé de mettre de l'ordre sur sa page Facebook.

Emma Lohoues impose de nouvelles lois sur sa page Facebook

La toile s'est enflammée à la suite de la présence de Carmen Sama au concert des Kiff No Beat le samedi 27 novembre 2021 à l'Hôtel Ivoire. La veuve de Houon Ange Didier ( Arafat DJ), s'est attirée la foudre des internautes à cause de sa tenue vestimentaire. En effet, Carmen Yao, de son vrai nom, a débarqué au spectacle des "cinq loups" en petite culotte jean de couleur bleue, surmontée d'une chemise blanche. La "mère la Chine" laissait dévoiler ses cuisses, non sans provoquer de vives réactions.

Au moment où la mère de Rafna subit les vives critiques des internautes, Emma Lohoues a décidé d'imposer de nouvelles règles à ses followers. La patronne d'Empire a averti ses abonnés que désormais, aucune dérive ne sera tolérée sur sa page. "Bon comme tout vous amuse sur la toile, mes gestionnaires de compte ont désormais le OK pour bloquer le max de pitres qui déambulent à écrire des âneries ! Je ne suis pas en collecte de vues et de j’aime moi. Donc rien à foutre de ceux qui s’oublient. Ici, on se respecte sinon on dégage !!!", a prévenu Emma Lohoues sur sa page Facebook.

Yvidero qui a visiblement déjà pris la même décision avant Emma Lohoues, n'a pas pu s'empêcher de réagir. "Bienvenue au CLUB du BLOQUÉ BLOQUÉ. Je suis la présidente élue démocratiquement", a commenté la web humoriste. En tout cas, la décision d' Emma Lohoues a été fortement saluée par des internautes. "Sage décision. Tu n'as pas besoin des vues où des j'aime pour être celle que tu as toujours été notre Emma Lohoues nationale. C'est une des raisons pour lesquelles je t'admire et j'aime encore plus", a répondu une admiratrice.