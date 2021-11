France Football: Didier Drogba dévoilera le nom du Ballon d'Or 2021

Le Ballon d'Or 2021 sera connu ce soir depuis le Théâtre du Châtelet à Paris. Didier Drogba, présentateur de la cérémonie, ne connaît pas l’identité du vainqueur, selon France Football.

Ballon d'Or 2021: Qui va succéder à Megan Rapinoe et Lionel Messi?

Didier Drogba dévoilera le nom du Ballon d'Or 2021 lors d'une cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris, ce soir avant 22H. Le grand vainqueur se trouve parmi ces 30 finalistes dévoilés il y a quelques semaines par le magazine France Football, qui décerne le trophée. Annulée l'an dernier pour cause de pandémie de Covid, la récompense individuelle la plus convoitée trouvera un lauréat en 2021 qui va succéder à Megan Rapinoe et Lionel Messi. Il est déjà acquis qu'il y aura une nouvelle Ballon d'Or, puisque l'Américaine, sacrée en 2019, n'a pas été retenue parmi les 20 nommées. À l'inverse, chez les messieurs, l'Argentin, six fois vainqueur, un record absolu, est annoncé comme un sérieux prétendant à sa succession.

Si les lauréats vont être révélés lundi 29 novembre, tout s'est joué bien avant. Le 8 octobre, deux listes de 30 joueurs et 20 joueuses ont été dressées par le magazine France Football. Les 30 nommés ont été soumis au vote d'un panel de 180 journalistes spécialisés. Ils ont été chargés d'établir un classement en attribuant des points à chacun : six unités pour leur premier choix, quatre pour le second, trois pour le troisième, deux pour le quatrième et un pour le cinquième. Depuis 2018, 50 journalistes spécialistes du football féminin suivent le même process pour désigner la Ballon d'Or parmi 20 prétendantes. Le vote a duré 16 jours, jusqu'au 24 octobre, suivi de cinq semaines d'attente avant le verdict tant attendu.

Comme en 2019, la remise des Ballons d'Or sera précédée de l'attribution du trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien, et du trophée Kopa, attribué au meilleur joueur de moins de 21 ans. Pour ce qui est du Ballon d'Or masculin, à proprement parler, le coup d'envoi de la journée sera donné dès 17h. Les joueurs, placés de la 30e à la 16e place, seront dévoilés sur la chaîne L'Équipe. Plus tard, et jusqu'au traditionnel tapis rouge, ce sera au tour des joueurs positionnés de la 15e à la 4e place d'être officiellement connus. Dans le même temps, le classement du Ballon d'Or féminin sera déroulé, au compte-gouttes.