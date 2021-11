Exclusif: Carmen Sama va porter plainte contre Apoutchou National

Une guerre est en train de naître entre la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, et le blogueur Apoutchou national. Ce qu’il s’est passé.

Ça chauffe entre Apoutchou national et Carmen Sama

Carmen Sama ne manque pas d'occasion pour attirer les regards sur sa personne. Quelques jours après sa présence remarquée à l'édition 2021 du Primud, puis au concert du groupe Magic System, la veuve de Dj Arafat, s'est à nouveau présentée, samedi 27 novembre 2021 à Sofitel Hôtel Ivoire au concert de célébration des 10 années de carrière du groupe Kiff no beat. Et sa présence n'est pas passée inaperçue. Appelée sur le podium, Carmen Sama, vêtue d'une petite culotte, a, dans un premier temps, embrassé chaque membre du groupe Kiff no beat avant d'exécuter quelques pas de danse.

Elle a ensuite déversé quelques billets de banque sur les 5 loups du Rap Ivoire. Plusieurs photos d'elle et la vidéo de cette scène, postées sur les réseaux sociaux, ont suscité depuis lors plusieurs réactions dont celle du jeune blogueur ivoirien, Apoutchou national qui a craché ses vérités à la veuve de Dj Arafat. ‘’ Carmen, on peut te laisser vivre ta vie, mais tu portes le nom d'une légende et cette légende, c'est DJ Arafat. Si tu n'avais jamais été la femme de DJ Arafat, qui parlerait de toi ? Si tu étais la femme d'un Kouadio ou Grégoire, qui allait te connaître ? C'est quoi ça ? Un vrai homme ne peut pas te draguer, c'est les petits brouteurs qui peuvent te draguer. Quel petit brouteur peut s'arrêter devant Emma Lohoues pour la draguer ? Même s'il a fumé poupounapou (drogue) 12 000 F, brouteur ne peut pas draguer Emma Lohoues. Carmen sama, le nom que tu as sur le dos s’appelle Dj Arafat. Quand tu marches dans la rue là, on dit voici la femme de Dj Arafat. Sinon toi ton nom, qui connaît, qui te connaissait avant ? Ce n’est pas aujourd’hui que tu as eu toute cette rondeur, rondeur que tu as, y’a longtemps que tu as ça. Avant que tu ne croises Dj Arafat là, qui te connaissait, personne ! C’est Dj Arafat qui a donné de la valeur à tes rondeurs. Ma petite, il faut être à l’image de ton mari", a soutenu Apoutchou national dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Des propos qui auraient mis Carmen Sama dans tous ses états. Selon quelques indiscrétions, la veuve de Dj Arafat voudrait porter plainte contre Apoutchou national. Si la plainte est effective, le fils de l’actrice Bleu Brigitte qui a annoncé son retour à Abidjan le 15 décembre prochain, pourrait être mis aux arrêts dès son arrivée.