Action sociale : La 2e édition de la journée du patient se tiendra à la PISAM

La Polyclinique Sainte Annne Marie ( PISAM) abritera les 15, 16 et 17 décembre prochain la 2ème édition des journées du patient organisée par la fondation Action pour le bien ( Apb) et ses partenaires.

La deuxième édition des journées du patient se tiendra, les 15, 16 et 17 décembre prochain, à la Polyclinique internationale Sainte Anne-marie (PISAM) . À l'initiative de cette action de bienfaisance, la fondation action pour le bien, une organisation que dirige M. Doho Guy Joris. Sur 3 jours, les populations pourront à l'occasion de cette édition, bénéficié de soins et de consultations gratuites dans près de 10 spécialités tels que la médecine générale, la pédiatrie, l’Orl, l’Endocrinologie, la Cardiologie et bien d’autres.

En prélude à l'évènement, Doho Guy Joris, directeur exécutif de la fondation Action pour le bien (APB) , a animé une conférence de presse, hier à Cocody pour situer le cadre de ces journées. Il avait à ses côtés, le directeur des services professionnels de la Pisam Dr Kouadio Alexis Simplice et Dr Keita Souleymane secrétaire général de l’Association des internes des hôpitaux de Côte d’Ivoire ( Aihci).

Selon le conférencier, sa structure entend permettre la consultation gratuite d’environ 300 personnes dans près de 10 spécialités différentes. « Le public attendu sera gratuitement consulté, des examens et certaines analyses pourront être faits », a fait remarquer Doho Guy Joris, précisant que les cas de maladies détectés seront pris en charge après une étude de la situation sociale de l'individu.

" Nous en appelons à la contribution de tous nos partenaires et donateurs traditionnels, mais également à de nouvelles entités qui comprennent la nécessité de construire un monde plus solidaire où domine l'union et l'entraide", a-t-il lancé. Dr Kouadio Alexis Simplice a signalé que l’objectif de la Pisam en associant son image à ces journées est la prise en charge de tous. Sans oublier de mentionner que son établissement dispose de plus de 47 salles de consultations et cela constitue un atout pour la 2ᵉ édition de la journée du patient. Pour participer à ces journées, a-t-il indiqué, il faut appeler au service standard de PISAM