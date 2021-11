Absent au Ballon d'Or 2021, Cristiano Ronaldo charge France Football

France Football - La cérémonie pour connaître le vainqueur du Ballon d'Or 2021 au Théâtre du Châtelet à Paris où Léo Messi serait sacré devant Cristiano Ronaldo qui a crié sa colère sur son compte Instagram après les déclarations de Pascal Ferré.

Cristiano ne gagnera pas un 6e Ballon d’or du magazine France Football

Selon plusieurs rumeurs qui circulent depuis quelques jours (Marca en tête), le classement du Ballon d'Or 2021 est déjà connu avec la victoire de Lionel Messi devant Robert Lewandowski, Karim Benzema et surtout devant un certain quintuplé Ballon d’or, cr7.

En effet, Cristiano Ronaldo s’est fendu dans un message énervé sur son compte Instagram. Le Portugais est remonté contre le rédacteur en chef de France Football. Pascal Ferré a rapporté cette confidence de CR7 qui aurait dit « vouloir terminer sa carrière avec plus de Ballon d’Or que Lionel Messi ». Absent ce soir, l’intéresssé dément et s’insurge.

"Pascal Ferré a menti"

« “Le résultat d’aujourd’hui explique pourquoi les déclarations de Pascal Ferré la semaine dernière, en affirmant que je lui ai confié que j’avais pour seule ambition de terminer ma carrière avec plus de Ballons d’Or que Lionel Messi.

Pascal Ferré a menti, utilisé mon nom pour se mettre en avant et promouvoir la publication pour laquelle il travaille. Il est inadmissible que le responsable de l’attribution d’un tel prix puisse mentir de cette manière, dans un manque absolu de respect envers quelqu’un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d’Or. Et a encore menti aujourd’hui en justifiant mon absence de Gala avec une prétendue quarantaine qui n’a aucune raison d’être.

Je souhaite toujours mes félicitations à ceux qui gagnent, dans le sport et les fair-play qui guident ma carrière depuis le début, et je le fais parce que je ne suis jamais contre personne. Je gagne toujours pour moi et les clubs que je représente, je gagne pour moi et ceux qui me veulent du bien. Je ne gagne contre personne

La plus grande ambition de ma carrière est de remporter des titres nationaux et internationaux par les clubs que je représente et la sélection de mon pays. La plus grande ambition de ma carrière est d’être un bon exemple pour tous ceux qui sont ou désirent devenir footballeurs professionnels. La plus grande ambition de ma carrière est de laisser mon nom écrire des lettres d’or dans l’histoire du football mondial ».

Messi, l'homme à abattre

Le joueur à abattre ce soir, Lionel Messi, pourrait étendre son règne. Une septième merveille l’attend-il ? L'Argentin a pour lui la force de l'habitude. Depuis 2008, lui et "CR7" ont confisqué tous les trophées sauf un, en 2018, remporté par le Croate Luka Modric. A 34 ans, Messi n'a pas réussi une grande année avec le FC Barcelone (seulement une Coupe du Roi) et a commencé doucement avec le Paris SG, mais il a enfin guidé l'Argentine vers son premier trophée sous son règne, la Copa America, enlevée chez le grand rival brésilien.

Comme en 2019, la remise des Ballons d'Or sera précédée de l'attribution du trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien, et du trophée Kopa, attribué au meilleur joueur de moins de 21 ans. Voici toutes les infos à connaître avant le grand jour.