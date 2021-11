Palmarès et classement complet du Ballon d’or 2021 France Football

Lionel Messi remporte son 7e Ballon d'Or, Alexia Putellas sacrée chez les femmes, découvrez le palmarès complet de la cérémonie de distinction des meilleurs athlètes du football mondial.

Lionel Messi récompensé pour la septième fois, le Ballon d’or féminin a, quant à lui, récompensé la capitaine du FC Barcelone et gagnante de la Ligue des champions féminine, Alexia Putellas.

Gala maussade pour Cristiano Ronaldo, «seulement» sixième de l’édition 2021, et qui a boudé la cérémonie présentée par Didier Drogba et Sandy Heribert et maugréé sur son compte Instagram, écrivant tout de même: «J’envoie toujours mes félicitations à ceux qui gagnent».

Avec cinq trophées, il prend du retard dans sa compétition avec Messi et les années filent, rendant de moins en moins probable que l’Argentin soit rattrapé.

Lewandowski aussi est déçu. Il ne deviendra pas cette année le premier Ballon d’or polonais. Le buteur du Bayern se console avec le prix de meilleur buteur de l’année, créé pour cette édition par France Football. «Je suis très honoré par ce trophée, je sais ce que veut dire être là sur le terrain, être un buteur, parvenir à ses fins», a dit Lewandowski.

Benzema aussi a rêvé du Ballon d’or. Longtemps annoncé parmi les favoris, il termine au pied du podium (4e), de loin son meilleur classement. Classé pour la septième fois, sa plus belle place était jusqu’alors 16e en 2014.

Meilleur gardien de but

Gianluigi Donnarumma, gardien italien du Paris Saint-Germain, 22 ans, remporte le trophée Yachine du meilleur gardien 2021. Il est notamment récompensé pour sa victoire avec l'Italie à l'Euro, cet été. Il avait été désigné meilleur joueur du tournoi.

Le lauréat du trophée Yachine récompense le meilleur gardien de but de l'année. Il est décerné par les mêmes votants que le Ballon d'Or France Football masculin, 180 journalistes de 180 pays, avec une liste de trois joueurs au lieu de cinq. En 2019, le jury avait décerné le prix au gardien de Liverpool, le Brésilien Alisson Becker.

Chelsea, club de l'année

Le club de Chelsea, en plus d'avoir classé un joueur dans le top 5, compte dix autres joueurs nommés dans les différentes catégories ce soir. Il remporte à ce titre le trophée du club de l'année.

Le trophée Kopa pour Pedri, le meilleur jeune

Robert Lewandowski remporte le trophée de meilleur buteur

Peu de suspense. Tout le monde savait que le serial buteur du Bayern Munich et de la Pologne était le meilleur "goleador" de l'année.

Classement Ballon d’Or masculin 2021

1e Lionel Messi (PSG)

2e Robert Lewandowski (Bayern Munich)

3e Jorginho (Chelsea)

4e Karim Benzema (Real Madrid)

5e Ngola Kanté (Chelsea)

6e Cristiano Ronaldo (Manchester United)

7e Mohamed Salah (Liverpool)

8e Kevin de Bryune (Man City)

9e Kylian Mbappé (PSG)

10e Gianluigui Donnarumma (PSG)

11e Erling Haaland (Dortmund)

12e Romelu Lukaku (Chelsea)

13e Giorgio Chiellini (Juventus)

14e Leonardo Bonucci (Juventus)

15e Sterling (Manchester City)

16e Neymar Junior (PSG)

17e Luis Suarez (ATM)

18e Simon Kjaer (AC Milan)

19e Mason Mount (Chelsea)

20e Riyad Mahrez (Man City)

21e Bruno Fernandes (Man United)

21e Lautaro Matinez (Inter Milan)

23e Harry Kane (Tottenham)

24e Pedri Gonzalez (Barcelona)

25e Phillipe Foden (Man City)

26e Nicollo Barrella (Inter Milan)

26e Ruben Diaz (Man City)

26e Gerard Moreno (Villarreal)

29e Luka Modric (Réal Madrid)

29e César Azplicueta (Chelsea)

Chelsea domine le classement 2021 du Ballon d’Or féminin

1re Alexia Putellas (ESP/FC Barcelone)

2e Jennifer Hermoso (ESP/FC Barcelone)

3e Sam Kerr (AUS/Chelsea)

4e Viviane Miedema (HOL/Arsenal)

5e Lieke Martens (HOL/FC Barcelone)

6e Christine Sinclair (CAN/Thorns FC)

7e Pernille Harder (DAN/Chelsea)

8e Ashley Lawrence (CAN/PSG)

9e Jessie Fleming (CAN/Chelsea)

10e Fran Kirby (ANG/Chelsea)

11e Magdalena Eriksson (SUE/Chelsea)

12e Christiane Endler (CHL/PSG, OL)

13e Stina Blackstenius (DAN/Häcken)

14e Samantha Mewis (CAN/North Carolina Courage)

15e Irene Paredes (ESP/PSG, FC Barcelone)

16e Ellen White (ANG/Manchester City)

17e Kadidiatou Diani (FRA/PSG)

18e Marie-Antoinette Katoto (FRA/PSG)

19e Sandra Panos (ESP/FC Barcelone)

20e Wendie Renard (FRA/OL)