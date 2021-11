Les Etats-Unis refusent d'accréditer Inza Camara, l'époux de Kandia

Nommé Consul général de la Côte d’Ivoire à New York, Inza Camara n’a jusque-là pas encore reçu son accréditation. Les autorités américaines lui exigent préalablement de choisir entre sa nationalité ivoirienne et celle américaine.

Nommé aux USA, Inza Camara partagé entre ses nationalités ivoirienne et américaine

Nommée aux Affaires étrangères à la suite du dernier réaménagement ministériel, Kandia Camara n’a pas voulu renouveler la présence de Mohamed Haïdara en fin de mission au poste d’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire aux États-Unis.

La nouvelle chef de la diplomatie ivoirienne a dans la foulée nommé Inza Camara, qui n’est nul autre que son époux. Le nouveau représentant ivoirien au pays de l’oncle Sam a été nommé Consul général de la République de Côte d’Ivoire à New York à l’issue du Conseil des ministres du 26 mai 2021.

Le hic, c’est que le mari de Kandia Kamissoko Camara est en attente de son accréditation depuis plus de six mois. Africa Intelligence indique en effet que c’est sa double nationalité, ivoirienne et américaine qui constitue le blocage.

« Selon la loi américaine, le Consul qui a le grade d’ambassadeur de premier échelon sans être néanmoins diplomate de carrière, devrait renoncer à son passeport américain pour être en mesure d’occuper un poste de diplomate pour le compte d’un État étranger, en l’occurrence la Côte d’Ivoire », précise AI.

Les autorités américaines exigent donc d’Inza Camara d’opérer son choix avant d’obtenir l’agrément américain, assorti d’un visa diplomatique G4, avant de prendre fonction.

Cette sévérité des autorités américaines vis-à-vis du diplomate ivoirien passe mal du côté d’Abidjan, dans la mesure où les cas de double nationalité sont légion dans les appareils diplomatiques africains aux États-Unis.

Nous attendons donc de voir comment cette affaire qui sape la diplomatie ivoirienne sera réglée. Mais en attendant, Ibrahima Touré, ambassadeur de Côte d’Ivoire à Washington, a déjà pris fonction, à peine un mois après sa nomination.