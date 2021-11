Twitter : Le directeur général Jack Dorsey quitte ses fonctions

Jacky Dorsey n'est plus le directeur général de Twitter. Le cofondateur de ce célèbre site de microblogging a annoncé sa démission à travers un communiqué publié sur la toile.

Twitter : Jack Dorsey s'en va, Parag Agrawal s'installe

C'est à travers une publication sur Twitter que Jack Dorsey a annoncé sa démission de la direction générale de la société de microblogging. "J'ai décidé de quitter Twitter, car je crois que l'entreprise est prête à se passer de ses fondateurs. J'ai une profonde confiance en Parag en tant que directeur général de Twitter", a-t-il déclaré sur le réseau social auquel il a appartenu durant 16 ans.

Le prochain patron de Twitter est déjà connu. Il s'agit de Parag Agrawal, qui occupe actuellement le poste de directeur technique au sein de la compagnie fondée le 21 mars 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Noah Glass. "On parle beaucoup de l’importance pour une société d’être dirigée par son fondateur. Au bout du compte, je pense que c’est un facteur limitant et que ça ouvre la porte à l’échec. J’ai travaillé dur pour que cette entreprise puisse échapper à sa création et à ses fondateurs", a-t-il expliqué aux employés.

De 2007 à 2008, Jack Dorsey a assuré la fonction de directeur général de Twitter avant d'être remercié par le conseil d'administration qui n'était pas satisfait de la gestion du fondateur de Square, une société de paiements financiers. Mais en 2015, il est rappelé à la tête de la société. Cependant, il lui était reproché d'être trop impliqué dans la gestion de son entreprise de paiements mobile.

Pour Mike Solona, patron de la société d'investissement Founder Fund, les "choses vont s'empirer" avec le départ de Jack Dorsey. "Les gens ont tendance à associer Jack Dorsey avec la censure sur Twitter, mais je pense qu’il a fait ce qu’il a pu, ces dernières années, pour que la plate-forme reste relativement ouverte", a-t-il, écrit sur la toile.