Apoutchou clashe Carmen Sama, le Général Makosso en colère

Le général Makosso Camille a brisé le silence dans l'affaire Carmen Sama qui secoue actuellement la toile. Le père de la "marmaille" a crié sa colère devant les critiques portées contre le physique de la veuve d'Arafat DJ. Il met en garde les détracteurs de la mère de la petite Rafna.

Général Makosso : "J'ai parlé à ma fille..."

Carmen Sama a essuyé les critiques de plusieurs internautes à cause de la tenue qu'elle a arborée au concert des Kiff No beat le samedi 27 novembre 2021. La "mère de la Chine" s'était présentée en petite culotte Jean montrant ses cuisses. Cela a suffi pour que la toile s'enflamme au sujet de son physique.

Apoutchou National a tiré à boulets rouges sur l'ancienne compagne de feu Houon Ange Didier dit Arafat DJ. "Carmen, on peut te laisser vivre ta vie, mais tu portes le nom d'une légende et cette légende, c'est DJ Arafat. Si tu n'avais jamais été la femme de DJ Arafat, qui parlerait de toi ? Si tu étais la femme d'un Kouadio ou Grégoire, qui allait te connaître ? C'est quoi ça ?", s'est offusqué le fils de Stéphane Agbré.

Le fils de Bleu est allé plus loin en rappelant à Carmen Sama qu'elle doit sa célébrité au Daishikan. "Quand tu marches dans la rue là, on dit voici la femme de DJ Arafat. Sinon toi ton nom, qui connait qui te connaissait avant ? Ce n’est pas aujourd’hui que tu as eu toute cette rondeur, rondeur que tu as, il y a longtemps que tu as ça. Avant que tu ne croises Dj Arafat là, qui te connaissait ? Personne ! C’est DJ Arafat qui a donné de la valeur à tes rondeurs", a-t-il ajouté dans une vidéo diffusée sur la toile.

En réaction à toutes ces critiques portées contre sa "fille" Carmen Sama, le général Makosso Camille a mis en garde toutes ces personnes "qui veulent se servir de cette affaire qui fait le buzz pour se renouveler une santé facebookal de vue en lançant de fausses rumeurs de plainte contre leur personne".

Le frère ainé de Lolo Beauté a rétorqué que la mère de Rafna ne dispose d'aucun temps pour suivre les directs sur sa personne, car elle est trop occupée à chercher de l'argent. "J’ai parlé à ma fille pour lui faire comprendre son nouveau statut de femme publique et comment éviter de choquer ceux qui l’aiment et sont attachés à sa personne en tant que mère, Sama et femme d’affaires", a révélé le général Makosso.

Toutefois, au sujet d'une plainte de Carmen Sama contre Apoutchou National, le père de la "marmaille" fait savoir que l'ex-petite amie du fils de Tina Glamour n'a jamais saisi la justice.