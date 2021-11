Éléphants : La FIF a dépensé 800 millions FCFA pour deux matchs

Des proches de Sory Diabaté ont dévoilé le budget proposé par la Fif pour seulement deux matches des Éléphants comptant pour les éliminatoires de la Can 2021.

FIF: Les langues se délient autour de la gestion financière des Éléphants

Lors de sa conférence de presse animée le mardi dernier, la présidente du Comité de normalisation de la Fif, Dao Mariam Gabala, a fait de graves révélations sur la gestion financière autour des Eléphants de Côte d’Ivoire. Des révélations qui accablent fortement l’ancien comité exécutif de la Fif. ‘’Les Eléphants coûtent chers à la nation et nous devons nous assurer que chaque franc soit utilisé à bon escient (… ) Nous avons constaté qu’au niveau de l’équipe nationale, il n’y avait rien d’écrit, il n’y avait pas de document, il n’y avait pas de contrat (…) on ne peut pas normaliser sans documenter’’, a indiqué Dao Mariam Gabala.

Elle a même cité de nombreux cas de surfacturations au niveau des différentes dépenses. Principal accusé par les propos de Mme Dao Gabala, Sory Diabaté a décidé de rompre le silence, lundi au cours d'une conférence de presse. Il a précisé que ce n'est pas la Fif qui exécutait les dépenses au niveau des équipes nationales. "Les équipes de Côte d'Ivoire sont financées en totalité par l'Etat. Les ministères des Sports, des Finances, du Budget et des Affaires étrangères, sont impliqués dans le processus de validation des budgets des équipes nationales. Ce n'est pas la FIF qui éxécute les dépenses. C'est le comptable de l'ONS. Avec toute cette procédure, on ne peut pas dire que le gouvernement valide le budget des sélections sans savoir ce qu'il fait", soutient l'ancien vice président de la Fif.

Afin de prouver que leur mentor est dans la vérité, des journalistes proches de Sory Diabaté ont dévoilé les budgets de deux rencontres des Éléphants comptant pour les éliminatoires de la Can 2021. Un budget estimé à plus de 800.000 millions de Fcfa, soit plus de 400.000 millions de Fcfa par match. Quand on sait que les éliminatoires pour la Can, comptent 6 journées, on s'imagine alors le montant faramineux qui dépasse largement le milliard de Fcfa, que l'État ivoirien a mis à la disposition de la Fif pour des éliminatoires de la Can 2021.