PSG : Ancelotti montre le chemin du Ballon d'Or à Kylian MBappé

L'international français Kylian Mbappé qui rêve d'un Ballon d'Or dans sa carrière, fonce-t-il droit vers le Real Madrid lors du prochain Mercato? Oui si l'on s'en tient à ce message d'Ancelotti sur l'avenir de l'attaquant du PSG.

Le PSG aurait perdu tout espoir de maintenir Kylian Mbappé qui file vers les Merengue

Le PSG aurait perdu tout espoir pour la prolongation de Kylian Mbappé. Le Français se rapproche à grands pas du Real Madrid. Neuvième au classement du Ballon d’Or 2021 attribué à Lionel Messi, l’attaquant du PSG est déterminé à marquer l’histoire du football. D'ici un mois, Kylian Mbappé aura l'opportunité de signer pour le club de son choix alors que son contrat prendra fin en juin prochain avec le PSG. Alors qu'il voulait déjà partir cet été, le natif de Bondy n'aurait pas changé d'avis et serait désormais tout proche du Real Madrid.

Interrogé lundi soir sur le sujet, Kylian Mbappé n’a pas caché sa volonté de suivre les traces de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui totalisent 12 Ballons d’Or au total : « Pour moi, bien sûr, c’est l’objectif d’en gagner un ou plusieurs, mais pour le moment, il y a un processus pour arriver à ce type de places là et je pense que je suis sur le bon chemin. » Une phrase qui a énormément fait réagir en Espagne où la presse a interprété le mot « processus » par un changement de club à venir pour l’attaquant du PSG, sous contrat jusqu’à la fin de la saison et qui apparaît comme la grande priorité du Real Madrid.

Si vous gagnez des titres, vous avez plus de chances de le remporter

Présent en conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti a été invité à commenter la déclaration de Kylian Mbappé. Interrogé par les journalistes sur la possibilité pour Kylian Mbappé de remporter plus facilement le Ballon d’Or sous le maillot du Real Madrid, Carlo Ancelotti est resté prudent au sujet de l’attaquant du PSG. « Jouer pour un grand club vous aide, c'est sûr. Si vous gagnez des titres, vous avez plus de chances de le remporter. C'est un prix important mais c'est un prix individuel. Mais je n'ai pas vu Benzema ou Courtois pleurer sur le fait de ne pas avoir gagné le prix. Ils l'ont accepté sans problème », a confié l’Italien, dans des propos relayés par Marca.

Du côté de Madrid, on serait désormais très confiant quant au fait de voir arriver gratuitement l'international tricolore alors que ce dernier rêverait toujours de porter la tunique blanche aux côtés de Karim Benzema, un autre français frustré de ce Ballon d’Or controversé décerné lundi soir à Leo Messi.