Soubré : Des réseauteurs de QNET séquestrent un individu

À Soubré, une localité située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, cinq individus reconnus comme des étant des réseauteurs de QNET, une structure de marketing de réseau, sont accusés d'avoir escroqué, menacé puis séquestré un individu. Ils ont été arrêtés par les éléments de la police nationale.

La police de Soubré interpelle cinq escrocs

C'est une information confirmée par la Direction générale de la police nationale (DGPN). Les faits ont eu lieu à Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. En effet, selon notre source, cinq individus, dont DC une femme se disant vendeuse, ont été interpellés par les éléments du commissariat de police de la localité de Soubré. Il leur est reproché des faits d'escroquerie, de menace et de séquestration.

Pour en revenir aux faits, dame DC, âgée de 21 ans, a réussi à convaincre MM, vivant à Guessabo, qu'elle peut lui trouver un emploi à Soubré. Le jeune homme a beoin de travailler pour prendre son indépendance financière. Il a donc décidé de suivre la vendeuse.

Mais une fois à Soubré, au lieu de donner l'opportunité à MM de travailler, DC et ses quatre complices l'ont dépouillé de la somme de 600 000 francs CFA qu'il avait en sa possession. Ils sont allés en plus loin en simulant un enlèvement, rapporte la Direction générale de la police nationale (DGPN).

Les proches de MM ont vite fait de porter plainte auprès du commissariat de police de Soubré pour menaces, escroquerie et séquestration. Une enquête a été ouverte pour retrouver les suspects. Les fins limiers de la police ont réussi à mettre le grappin sur les cinq individus. Pris dans le filet de la police, DC et ses acolytes n'ont pas fait de difficulté pour reconnaitre les faits qui leur sont reprochés. On apprend par ailleurs que ces escrocs exercent en tant que réseauteurs à QNET.