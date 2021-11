Le DREAM promeut-il le karaté? La mise au point du Pst Christian Oblay

Le DREAM a été fortement vilipendé sur la toile comme étant une organisation chrétienne qui fait la promotion du karaté. Pasteur Christian Oblay, qui en est le président, est donc monté au créneau pour faire la mise au point nécessaire afin d'éviter tout amalgame.

Pasteur Christian Oblay clarifie la mission du DREAM

Dimanche 24 octobre 2021, s'est tenu le lancement du Département régional des arts et de la musique (DREAM) à l'Église des Assemblées de Dieu de Yopougon Gare, Temple Emmanuel. À cette occasion, Pasteur Christian Oblay, le président, a animé une conférence de presse afin d'expliquer à l'opinion nationale et internationale les missions que s'est assignées cette nouvelle organisation au sein de la communauté chrétienne, dont il est l'un des guides religieux.

Dans son exposé, Christian Donald Oblay a clairement indiqué que le département qu'il a l'honneur de présider a pour objectif de « structurer et encadrer le secteur de la musique et des arts, afin de promouvoir, dans des conditions idoines, la louange et l’adoration rendue à DIEU » et de faire de DREAM, « un canevas permettant aux artistes de s’exprimer ».

Au nombre des disciplines artistiques qu'il a citées, Pasteur Oblay n'a nullement fait cas de karaté. Des commentaires de certains internautes, au regard d'une image publicitaire de karatékas postée en juxtaposition au titre sur le Net (voir ci-dessus), ont cependant dévoyé l'article et la noble mission que s'est assignée DREAM.

Face à des commentaires qui frisent le blasphème, certains internautes ont tenté de recadrer les autres en les interpellant ainsi : « Lisez l’article et vous verrez qu’il ne s’agit guère des arts martiaux. » « Mais, de quoi parle-t-on ? Avez-vous bien lu les objectifs que ces hommes de Dieu veulent ? Ce n’est ni la promotion du karaté ni la promotion des masques, mais l’art de la louange pour édifier le peuple de Dieu. Belle initiative, bravo, mon Pasteur », a renchéri un autre.

« J’ai été choqué de voir ces types de commentaires que des gens et des frères pensent que DREAM est un groupe qui fait des arts martiaux. Je pense que c’est une erreur d’appréciation. Les gens ont manqué de lire l’article. Nous ne faisons nullement pas les arts martiaux. Nous travaillons pour le Seigneur dans le domaine des arts et de la musique. Je pense que notre approche de communication va changer, en se basant plus sur les images, car j’ai constaté que les gens lisent de moins en moins », a pour sa part, réagi Pasteur Oblay.

Évoquant les perspectives de DREAM, l’homme de Dieu, épris pour les arts dans la région d’Abidjan Ouest au sein de la Communauté des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire, a ajouté : « Nous travaillons à mettre en place, dans les meilleurs délais, des sections musicales (chorale régionale, groupe musical régional et un ensemble vocal régional). »

Pasteur Oblay précise par ailleurs que les démarches vont bon train auprès de ses autres collègues Pasteurs, ainsi que des communications de proximité dans les différentes églises afin d’appeler tous ceux qui sont intéressés à les rejoindre afin de poursuivre le rêve de la louange et de l’adoration à Dieu à travers les arts. Un casting est pour ce faire lancé afin de procéder au recrutement des talents pour adhérer au DREAM. Les inscriptions se font sur l’application DREAM ADAO, téléchargeable sur PlayStore.

« Nous avons un challenge par rapport à la Convention régionale qui aura lieu en août 2022. Nous voulons donc mettre ces trois sections musicales en place avant ce grand évènement », a-t-il conclu.