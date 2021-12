Titrologie : "Mariatou en guerre contre les congés anticipés"

Mariatou Koné a décidé de mener la bataille contre les congés anticipés. C'est ce qui nous apprend la titrologie du mercredi 1er décembre 2021. La presse ivoirienne fait savoir également au titrologue que 300 présumés terroristes ont été arrêtés dans le cadre d'une opération conjointe entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Burkina Faso.

Titrologie : 300 présumés terroristes interpellés

À l'approche des congés de Noël, Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, est "en guerre contre les congés anticipés", écrit Le Rassemblement dans sa titrologie. Pour sa part, L'Expression révèle que 300 terroristes présumés ont été arrêtés à la suite d'une opération conjointe menée par la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Burkina Faso.

L'Inter fait une incursion dans les hôpitaux ivoiriens et s'intéresse à la gestion des décès infantiles. Le média met à nu ce qui se passe dans les centres de santé. Dans ce même journal, il est écrit que le président ivoirien Alassane Ouattara a pris une importante décision qu'il a portée à la connaissance de ses ministres.

Dans sa publication du mercredi 1er décembre 2021, Le Temps préfère s'intéresser à la "tentative de légalisation de l'homosexualité", le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) fait face à une "indignation générale". Sur le même sujet, Dernière Heure soutient qu'à propos de la loi sur les discriminations, "le peuple se dresse, Ouattara et le RHDP recule". Le journal précise que l'expression "orientation sexuelle" a été retirée du texte de loi. Le Nouveau Réveil va plus loin en affirmant que les "députés déchirent la loi Sansan Kambilé". "Avec cette loi, c'est la conscience de tous les Ivoiriens qui est perturbée", déclare Me Blessy, député PDCI de Béoumi. Selon Me Abdoulaye Méité, tout ceci est une "vue de l'esprit".