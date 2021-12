Enfant de la rue : La campagne de Dominique Ouattara contre le fléau

Dominique Ouattara est déterminée à éradiquer le fléau des enfants de la rue. La Première Dame a pour ce faire lancé une campagne à travers les villes et communes de la Côte d'Ivoire.

Le plan Marshall de Dominique Ouattara contre le fléau des enfants de la rue

Dominique Ouattara est abonnée aux actions de bienfaisance. Philanthrope dans l'âme, la Première Dame de Côte d'Ivoire ne cesse de battre le pavé pour éviter qu'un enfant ou une mère ivoirienne, ne soient laissés pour compte et livrés à lui. C'est bien tout le sens de la création de sa Fondation Children of Africa qui est un véritable creuset d'actions salvatrices pour bon nombre de personnes en détresse.

Alors que la Côte d'Ivoire était au bord d'un embargo américain sur le cacao du fait du phénomène de l'exploitation et du travail des enfants dans les plantations cacaoyères, l'épouse d'Alassane Ouattara a pris son bâton de pèlerin pour combattre avec la plus grande fermeté ceux qui s'y adonnaient. Résultat, le soufflet est tombé à son plus bas niveau.

Le décès des femmes en couche a par ailleurs constitué un autre cheval de bataille pour la First Lady ivoirienne qui a réussi, autant que faire se peut, à réduire le taux des femmes qui décèdent en donnant la vie. Mieux, Dominique Ouattara a mis à la disposition des femmes ivoiriennes, le FAFCI (Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire) en vue de leur permettre de monter des Activités génératrices de revenus (AGR).

C'est dans cette même veine et avec la même détermination que Madame Ouattara s'attaque au fléau des enfants de la rue. «Lancement de la campagne nationale des villes et communes de Côte d'Ivoire sans enfant en situation de rue, dont l'objectif est de contribuer à la protection, à la prise en charge et à l'insertion scolaire ou professionnelle de 100.000 enfants en situation de rue d'ici à 2025 », a annoncé, dans un tweet, la Mère Teresa ivoirienne.

À noter que de nombreux enfants et adolescents, pour diverses raisons, quittent les foyers et autres ménages pour se retrouver dans la rue où ils passent la nuit à la belle étoile ou dans des habitations de fortune. La campagne de Dominique Ouattara vient donc à point nommé pour lénifier leurs souffrances et même leur donner la chance d'être insérés dans la société.