Migration irrégulière : Une structure sensibilise par le sport

Dans sa politique de lutte contre la migration irrégulière, Midelli and Co, en collaboration avec le média ami-sportif, initie une journée de sensibilisation prévue pour le vendredi 17 décembre 2021 dans la commune de Koumassi. La cérémonie intervient dans le cadre de la Journée nationale de sensibilisation aux dangers de la migration irrégulière.

Migration irrégulière : Koumassi accueille une journée de sensibilisation

La Journée nationale de sensiblisation contre les dangers de la migration irrégulière se tiendra le samedi 18 décembre 2021. À cette occasion, Midelli and Co et le média sportif-ami ont décidé d'organiser à Koumassi une cérémonie de sensibilisation à l'intention des populations le vendredi 17 décembre. Selon les organisateurs, cet événement dénommé "Tous contre l'immigration clandestine" a pour objectifs d'apporter des solutions en vue de lutter contre le phénomène de l'immigration clandestine et montrer que le développement du sport demeure un moyen efficace d'éradiquer ce phénomène.

"Le sport et plus particulièrement le football cristallise les attentions en Côte d'Ivoire et dans le monde. Témoins de la vie luxueuse dont bénéficient les athlètes évoluant en occident, beaucoup de jeunes Ivoiriens tentent l'aventure de la migration clandestine vers l'Europe, faisant fi des risques encourus dans l’obsession de trouver une vie meilleure, qu’importe le prix. C'est dans le cadre de la lutte contre ce fléau que nous offrons une tribune de sensibilisation et d'éducation à la jeunesse ivoirienne. Cet événement a également pour objectif de valoriser et développer le sport local afin de démontrer que l’on peut rester en Côte d’Ivoire et réaliser une belle carrière", ont fait savoir les promoteurs.

Au cours de ladite journée, il est prévu une conférence qui porte sur le thème "Le sport comme moyen de lutte contre l'immigration clandestine". Les participants échangeront avec des experts issus de l'univers des médias et des sportifs professionnels en vue d'un partage d'expérience. Par ailleurs, des prix seront remis à des acteurs du sport oeuvrant pour le développement du sport, mais également aux centres de formation.

"L'activité s'adresse à de jeunes sportifs amateurs issus de quartiers populaires, rêvant d’embrasser une carrière professionnelle et donc, potentiels candidats à l’immigration illégale. Plus de 300 personnes sont attendues", précisent les organisateurs dans une note dont copie nous est parvenue.