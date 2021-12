Donald Trump: " Meghan Markle est une épouse manipulatrice"

L’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, se lâche et attaque Meghan Markle qu’il accuse de manipuler Harry et manque de respect à la Reine Elizabeth II.

Trump: D’incroyables salves de critiques à l'encontre de Meghan Markle

Dans une interview diffusée sur GB News, l'ancien président américain affirme que les actions du duc et de la duchesse de Sussex, ces dernières années, ont "blessé" la monarque. Sa soi-disant influence sur le prince Harry, son rôle dans leur départ de la monarchie britannique, les présumées aspirations politiques de l'ancienne actrice... Tout y passe.

Donald Trump a ajouté qu'il trouvait "très inapproprié" que Meghan Markle utilise son titre de duchesse de Sussex à des fins politiques, notamment en entrant en contact avec des membres du Congrès américain, elle qui milite activement et publiquement pour l'indemnisation du congé parental outre-Atlantique.

S'adressant à l'ancien chef de l'Ukip, Nigel Farage, Donald Trump explique qu'il n'a jamais été un grand "fan" de Meghan, qui, selon lui, a utilisé le prince Harry.

Et de développer: "Je ne suis pas fan d'elle. Je ne l'ai jamais été et ce, dès le premier jour. Je pense qu'Harry a été horriblement manipulé et je pense qu'un jour, il le regrettera. Je pense que le prince Harry a été utilisé. Je pense que cela a ruiné sa relation avec sa famille et cela fait mal à la Reine."

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump tacle ouvertement Meghan Markle. La duchesse de Sussex n'avait jamais caché son opposition à la politique de Trump. Celui-ci avait déclaré la trouver « méchante » quelques jours avant un voyage officiel en Grande-Bretagne, avant d’essayer finalement de se rattraper.

« Je n’ai pas dit qu’elle était méchante, j’ai dit qu’elle était méchante avec moi. […] Mais vous savez, elle fait du bon boulot, j’espère qu’elle profite de sa vie. Je pense qu’elle est très gentille. » Le mari de Melania Trump avait également souhaité « bon courage» au prince Harry dans son mariage « parce qu’il va en avoir besoin ».