Gnamien Konan présente "le protocole Gnamko" contre la corruption

Gnamien Konan assure détenir la panacée contre la corruption. L'ancien directeur général des douanes ivoiriennes a révélé récemment ce qu'il appelle "le protocole Gnamko".

Gnamien Konan propose sa recette pour vaincre la corruption

Après sa réélection à l'issue de l'élection présidentielle du 30 octobre 2020, Alassane Ouattara a dégagé ses priorités pour son 3e mandat. Lors de sa prestation de serment le lundi 14 décembre 2020, le président ivoirien a montré son engagement contre la corruption. "La lutte contre la pauvreté revêt, en effet, un enjeu majeur parce que la corruption sape les fondements même de l'État de droit et de la démocratie. Elle altère la bonne foi indispensable au fonctionnement correct des institutions gouvernementales, politiques et économiques. La corruption entraine une mauvaise utilisation des fonds publics et elle fausse la concurrence en faisant obstacle au commerce et à l'investissement", a déclaré le chef de l'État de Côte d'Ivoire.

Alassane Ouattara a même instauré un nouveau prix portant sur la bonne gouvernance. Vendredi 5 novembre 2021, au cours de la cérémonie du Prix national d'excellence 2021, il a donné les instructions au Premier ministre Patrick Achi. "Monsieur le Premier ministre, pour marquer tout l’intérêt que nous accordons à la problématique de la bonne gouvernance, je vous demande d’instaurer un nouveau Prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte conte la corruption", a-t-il recommandé.

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption, je voudrais vous présenter le protocole GNAMKO de lutte contre cette pandémie:

1- EXEMPLARITÉ

2- SENSIBILISATION

3- PRÉVENTION

4- SANCTION.

À partir de demain j’expliquerai chaque jour 1 des 4 solutions. — Gnamien konan (@GnamienKonan9) December 2, 2021

Ancien membre du gouvernement ivoirien, Gnamien Konan, désormais dans l'opposition, a dévoilé sa stratégie pour venir à bout de la corruption. Le président du parti politique la Nouvelle Côte d'Ivoire (NCI) s'appuie sur le "protocole Gnamko" qui s'articule autour de quatre points : l'exemplarité, la sensibilisation, la prévention et la sanction.

"Cette présentation respecte l’ordre chronologique pour une efficacité maximale. Mais les solutions les plus efficaces demeurent l’EXEMPLARITÉ et la PRÉVENTION", a précisé Gnamien Konan sur son compte Twitter.