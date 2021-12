Emma Dobré à Kerozen: " Je te produis parce que je t’aime"

Invité sur les antennes de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), l’artiste ivoirien Kerozen Dj, Primud d’or 2021, a fait de nouvelles confidences sur sa productrice Emma Dobré.

Kerozen dévoile les liens qui le lient à Emma Dobré

Yobo Constant Joël, plus connu sous le nom Kerozen Dj, est le grand vainqueur des Primud 2021. Une belle consécration pour l’enfant de Siporex qui, depuis plusieurs années, est au-devant de la scène musicale en Côte d’Ivoire et même à l’international. Kerozen Dj a publiquement remercié sa productrice Emma Dobré à qui il a offert la villa qui lui sera décernée en sa qualité de Primud d’or 2021. Invité sur la chaîne NCI, l’enfant de Siporex a justifié sa décision. ‘’Elle-même pensait que c’était un jeu, c’est sa maison, elle lui revient de droit‘’, a soutenu Kerozen.

Yobo Constant Joë a dévoilé les liens qui le lient à sa productrice. ‘’ On n’a pas de contrat signé, c’est un contrat moral, Emma a beaucoup fait et elle continue de faire. Notre proximité, c’est que les bases ont été très solides. Emma ne m’a jamais remis de l’argent, en me demandant des comptes. Pour la production, elle me faisait confiance à 100%. En le faisant, elle m’a vraiment mis le dos au mur. Je me suis dis un jour, voilà une dame qui n’a pas beaucoup d’argent, mais te donne son argent avec le cœur et puis elle ne te traque pas. J’ai demandé au Seigneur de m’aider à rendre à cette dame tout ce qu’elle a fait pour moi. En fait, elle n’attendait rien en retour. C’est une mécène. Elle voulait que je gagne ma vie, ce n'était pas à la base, une production. Elle m’a dit: je te produis parce que je t’aime bien … Ce n’était pas du donnant donnant. Et après, c’est moi qui ai dit à Emma: laisse ton travail de France, viens à Abidjan, tu vas faire de la production, ton travail…‘’, a témoigné Kerozen Dj.