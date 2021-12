​Développement local: La mutuelle de Dakourito (Lakota) en AG élective

Tous les ressortissants de Dakourito, dans la sous-préfecture de Lakota, sont appelés, ce samedi 04 décembre 2021 dans la commune de Yopougon, à élire le nouveau président de leur mutuelle de développement.

Le nouveau président de la Mutuelle de Dakourito connu samedi prochain

Qui de Gbadièré Élysée, cadre de santé, ou de Zoukpo Stéphane, enseignant de formation, succédera à Wakoubé Médard pour les 2 prochaines années ? Bien malin, celui qui pourrait répondre à cette interrogation. L’objectif de cette échéance électorale ouverte à tous les natifs du village situé à 18km de Lakota, est de trouver le consensus en vue de booster le développement durable et harmonieux de la localité. Gbadièré Élysée se dit confiant car il promet d' « œuvrer de concert avec l'ensemble des fils et filles pour apporter un mieux-être aux populations de Dakourito ». Outre la solidarité, le cadre de santé en fonction au Centre hospitalier régional hospitalier(CHR) d’Agboville, compte mettre son carnet d'adresses et ses compétences au profit de son village.

« Dakourito m'a offert la vie et l'éducation que je possède…Il est donc de mon devoir de lui offrir en retour toute mon attention. Mieux, je compte faire en sorte que Dakourito bénéficie davantage de mes compétences, de mon savoir-faire et de mon savoir être. Je me bats pour l’essor et le bonheur des populations de Dakourito. Voici résumé un peu les raisons qui motivent ma candidature », a-t-il expliqué, le mercredi 01 décembre dernier, lors d’un entretien accordé à Afrique-sur7. Le département de Lakota dont fait partie Dakourito, est situé dans la région du Lôh-Djiboua, au sud-ouest de la Côte d’Ivoire avec pour capitale, Divo.

Tizié TO Bi

Correspondant régional