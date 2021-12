Variant Omicron: Liste et la carte des pays touchés dans le monde

La Côte d'Ivoire se barricade à l’instar de plusieurs autres pays du monde face à l'inquiétude grandissante liée au variant B.1.1.529 du virus du Covid-19, baptisé Omicron.

La Côte d'Ivoire engagée à éliminer tout risque du variant Omicron

Le variant Omicron, dont la propagation inquiète le monde, a d’abord été détecté en Afrique du Sud, mais la liste des pays où des cas ont été déclarés, ne cesse de s’allonger, notamment en Europe. En France, un premier cas en métropole (après celui détecté à La Réunion) a été confirmé ce jeudi. Un second cas a aussi été confirmé en Alsace, dans le Haut-Rhin. Sur le continent africain, outre l’Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria, le Botswana, sont entre autres les pays actuellement touchés par Omicron.

Après le Togo qui a imposé 72 heures de mise en quarantaine, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'exiger désormais l’isolement et des tests PCR systématiques pour les passagers en provenance d'Afrique australe et tout autre pays où la nouvelle souche de covid-19 est détectée, dès leur arrivée à l'Aéroport d'Abidjan. La mesure entrée en vigueur depuis le 1er décembre 2021, a été annoncée dans un communiqué émanant du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Les autorités sanitaires craignent une menace de son importation internationale dans le pays, via les voyageurs en provenance des pays touchés par le variant B.1.1.529. “Aussi, pour prévenir ce risque, la Côte d’Ivoire décide-t-elle de renforcer les mesures de lutte contre cette pandémie en procédant au dépistage systématique par PCR, de tout voyageur en provenance de pays où le variant a été detecté”, stipule le communiqué sans préciser si le voyageur est placé en quarantaine dans un centre dédié ou à domicile.

La note précise cependant qu’un “contrôle systématique sera fait chaque jour au cours des cinq (5) premiers jours” suivant l’arrivée du voyageur sur le sol ivoirien.

Voici la liste des pays touchés par le variant Omicron dans le monde à la date du 29 novembre

Afrique du Sud : 183 cas

Ghana : 33 cas

Royaume-Uni : 32 cas

Botswana : 19 cas

Pays-Bas : 16 cas

Portugal : 13 cas

Allemagne : 10 cas

Australie : 8 cas

Canada : 7 cas

Hong Kong : 7 cas

Danemark : 6 cas

Italie : 4 cas

Suède : 4 cas

Autriche : 4 cas

Israël : 4 cas

Nigeria : 3 cas

Corée du Sud : 3 cas

Suisse : 3 cas

Japon : 2 cas

Brésil : 2 cas

Belgique : 2 cas

Espagne : 2 cas

Norvège : 2 cas

France métropolitaine : 2 cas

La Réunion (France) : 1 cas République tchèque : 1 cas

Irlande : 1 cas

Arabie saoudite : 1 cas

États-Unis : 1 cas

Émirats arabes unis : 1 cas.