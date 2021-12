Démissionaire de Twitter, Jack Dorsey change le nom de son autre société

Jack Dorsey entend visiblement aborder la nouvelle année 2022 sous un autre prisme. Après sa démission de Twitter, l'entrepreneur américain change le nom de son autre société.

Jack Dorsey Square, société de paiement numérique, devient Block

30 novembre dernier, Jack Dorsey annonçait sa démission de la Direction générale de Twitter. Cette annonce était d'autant plus surprenante qu'elle a fait l'effet d'un véritable séisme dans le milieu des réseaux sociaux. Mais pour se justifier, le cofondateur de Twitter a indiqué : « Je crois que l'entreprise est prête à se passer de ses fondateurs. J'ai une profonde confiance en Parag Agrawal en tant que Directeur Général de Twitter. »

Seulement quelques jours après cette démission, l'informaticien et cofondateur du site de microblogging revient à la charge pour faire une autre annonce. Celle du changement du nom de Jack Dorsey Square, sa société de paiement numérique, qui devient désormais Block.

Serait-ce pour emboîter le pas à Mark Zukerberg, qui a changé, en octobre, la dénomination sociale de Facebook en META ?

« Nous travaillons pour apporter ce changement depuis plus d'un an et cela ne représente qu'un changement de notre raison sociale officielle - pas notre objectif, notre vision, notre structure ou notre façon de fonctionner », a rassuré la firme américaine.

Avant d'indiquer : « Block est un nouveau nom, mais notre objectif d'autonomisation économique reste le même. Peu importe comment nous grandissons ou changeons, nous continuerons à créer des outils pour aider à accroître l'accès à l'économie. »

Les entreprises individuelles détenues par Block, les « blocs de construction », comme l'a dit la société, comme Square et la plateforme de streaming musical Tidal, conservent cependant leur nom d'origine.