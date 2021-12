Miss Monde 2021 : Dominique Ouattara dans la campagne d'Olivia Yacé

Olivia Yacé est engagée pour le concours de Miss Monde 2021. À l'instar d'autres personnalités ivoiriennes, Dominique Ouattara a appelé ses compatriotes à apporter leur soutien à la reine de la beauté ivoirienne.

Dominique Ouattara : « Chère Olivia, nous sommes tous avec toi »

La Côte d'Ivoire n'a pas été aussi si proche de décrocher la couronne de Miss Monde avec Olivia Yacé. Miss Côte d'Ivoire 2021 est également nominée au concours Miss Monde dont la finale se tiendra, le 16 décembre prochain, à San Juan, à Porto Rico. La reine de la beauté ivoirienne a de réelles chances de remporter ce concours. Et c'est peu de le dire, car l'Ivoirienne, après avoir mené au score pendant longtemps, est désormais dans le top 5 des sondages. « Miss World 2021: Notre championne Yacé Olivia Miss Côte d'Ivoire 2021 dans le top 5 des sondages depuis son arrivée à Puerto Rico », avait indiqué le Comité Miss Côte d'Ivoire (COMICI).

Loin d'être un coup de hasard, cette performance d'Olivia Yacé est la résultante de son service de communication qui ne lésine pas sur les moyens pour mettre plein la vue aux internautes sur les différentes facettes de cette perle africaine, mais aussi d'un soutien de personnalités de premier rang, dont le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, ainsi que de la star ivoirienne Didier Drogba. Dominique Ouattara vient pour sa part, d'ajouter sa pierre à l'édifice en appelant les Ivoiriens à voter massivement pour la fille du Maire de Cocody.

« Chers amis, ce jeudi 16 décembre se tiendra la finale de Miss Monde 2021 à Porto Rico. Notre Pays y est brillamment représenté par notre sublime Miss Côte d'Ivoire Olivia Yacé. Je voudrais lui témoigner tout mon soutien et mes plus vifs encouragements. Chère Olivia, nous sommes tous avec toi », a écrit la première Dame de Côte d'Ivoire sur sa page Facebook, avant de lancer cet appel : « Frères et sœurs ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, soutenons tous notre Miss afin qu'au soir du 16 décembre 2021, elle soit la plus éblouissante et offre ainsi à notre Pays, le prestigieux titre de Miss Monde pour la première fois de son histoire. Je compte sur vous. »

Ce soutien de l'épouse d'Alassane Ouattara à Miss Olivia Yacé, va assurément contribuer à la booster pour lui permettre de se surpasser et ramener cette couronne à Abidjan au soir du 16 décembre 2021.