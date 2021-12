Alassane Ouattara - Cyril Ramaphosa: 9 accords de coopération signés

Cyril Ramaphosa est en fin de sa visite officielle de deux jours en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a signé avec son hôte sud-africain environ une dizaine d'accords de coopération.

Alassane Ouattara : « J'ai eu un excellent entretien avec mon homologue sud-africain »

En tournée en Afrique de l'Ouest, Cyril Ramaphosa est arrivé à Abidjan, mercredi 1er décembre 2021, à 17h45 pour une visite officielle de deux jours en Côte d'Ivoire. Dès son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët Boigny, le président sud-africain a été accueilli par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Cette visite intervient alors que la destination de la Nation Arc-en-ciel a été interdite à cause du variant Omicron de la Covid-19 qui y a été découvert.

« Les interdictions de voyage en Afrique du Sud sont regrettables. Je voudrais saisir cette opportunité pour appeler tous les pays qui ont imposé ces interdictions de voyage à reconsidérer leur décision et de lever ces interdictions en vue de permettre le mouvement des personnes », a déclaré Cyril Ramaphosa, lors d’un point de presse conjoint avec le chef de l’État ivoirien Alassane Ouattara.

Aussi, au cours de leur rencontre, ce jeudi, au Palais de la Présidence d'Abidjan Plateau, le chef d'État ivoirien a levé un coin de voile sur cette audience.

« Ce jeudi, j'ai eu un excellent entretien avec mon homologue sud-africain, @CyrilRamaphosa, au cours duquel nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération entre nos deux pays », a tweeté le Président Ouattara, avant d'ajouter : « Je me félicite de la signature de 9 Accords de coopération qui permettront d'intensifier et de dynamiser notre partenariat stratégique. »

Programme de la visite du Président Cyril Ramaphosa à Abidjan