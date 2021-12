Variant Omicron : Cyril Ramaphosa dénonce un “apartheid sanitaire”

En visite de 72H en Côte d'Ivoire, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé jeudi à Abidjan « toute forme d'apartheid sanitaire » dans la lutte contre la pandémie.

Cyril Ramaphosa invite les États à reconsidérer l’interdiction de voyage en Afrique Australe

Pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la gestion actuelle du variant Omicron constitue un d’apartheid sanitaire dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

«Les interdictions de voyage en Afrique du sud sont regrettables. Je voudrais saisir cette opportunité pour appeler tous les pays qui ont imposé ces interdictions de voyage à reconsidérer leur décision et de lever ces interdictions en vue de permettre le mouvement des personnes», a déclaré Cyril Ramaphosa, lors d’un point de presse conjoint avec le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara.

"Il est important que nous mettions en place des mesures nécessaires et médicales. Ce sur quoi, nous nous sommes mis d’accord pendant le G20", a-t-il rappelé.

"Bien que nous respections le droit de chaque pays à prendre des mesures pour protéger sa population, la coopération mondiale et durable dont nous avons besoin pour venir à bout de la pandémie nécessite que nous soyons guidés par la science", a dit Cyril Ramaphosa.

Il a à nouveau jugé « regrettable, injuste et contraire à la science » l’interdiction de voyager en Afrique du Sud et en Afrique australe imposée par un grand nombre de pays, les appelant à revoir «d’urgence » leur position. Il a en outre estimé que cette décision d’isoler son pays était « une gifle à l’expertise et l’excellence africaines », puisque ce sont « nos propres scientifiques qui ont les premiers détecté le variant Omicron ».

L’Afrique du Sud est «fermement opposée à toute forme d’apartheid sanitaire dans la lutte contre la pandémie», a-t-il ajouté. Au cours de leur rencontre, jeudi, au Palais de la Présidence d'Abidjan Plateau, le chef d'État ivoirien a levé un coin de voile sur cette audience.

« Ce jeudi, j'ai eu un excellent entretien avec mon homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, au cours duquel nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération entre nos deux pays », a tweeté le Président Ouattara, avant d'ajouter : « Je me félicite de la signature de 9 Accords de coopération qui permettront d'intensifier et de dynamiser notre partenariat stratégique ».

Les neuf accords de coopération signés concernent les domaines de la Défense, de l'agriculture, des services aériens, de la promotion de la jeunesse, des technologies de l'information et des Communications, des énergies, des mines, de la géologie et des hydrocarbures, de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des genres et sur les consultations politiques.

Le président Alassane Ouattara a exhorté les secteurs privés sud-africain et ivoirien à intensifier les efforts en vue de créer de solides partenariats "pour booster nos échanges économiques et commerciaux".

Il a évoqué avec son homologue sud-africain, les questions régionales et internationales, notamment la disponibilité et la production locale des vaccins Covid-19, le financement de la croissance économique en Afrique, le terrorisme et le réchauffement climatique.

Il a également exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple sud-africain dans cette période "difficile marquée par l'apparition du nouveau variant Omicron".