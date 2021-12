Web Comédie : Yvidero parle d'Eunice Zunon « On n'a aucun rapport »

Invitée à l’émission Showbuzz sur la Nouvelle Chaine Ivoirienne (NCI), le web comédienne, Yvidero, est revenue sur ses rapports assez tendues avec sa collègue Eunice Zunon.

Yvidero à propos d’Eunice Zunon : "Si le torchon brule, ça doit être dans sa main"

Ce n’est plus un secret pour personne. Les deux web comédiennes ivoiriennes, Eunice Zunon et Yvidero, ne sont plus en odeur de sainteté depuis plusieurs mois. On se souvient encore de la bagarre qui a éclaté entre nos deux célébrités fin octobre 2019, lors l'enregistrement d'une émission de cuisine à Jacqueville, à quelques kilomètres d'Abidjan. L'affaire avait fait grand bruit sur la toile en son temps.

"Hier, j’ai participé à une émission de cuisine. Déjà j’adore cuisiner. Donc, c’était pour moi une occasion de montrer à mes Étoiles de quoi je suis capable… Néanmoins, je fus confrontée à un incident malheureux face à quelqu’un que j’ai eu même à côtoyer et à aider dans le milieu, quelqu’un que j’ai soutenu moralement il y a une période. Mais comme je vous l’ai dit, une étoile a énormément de classe et évite de se montrer en spectacle. Surtout quand elle sait ce qu’elle vaut", a déclaré Yvi sur les réseaux sociaux. Depuis, la tension s’était accrue entre les deux web humoristes.

Invitée à l'animation Rien à cacher d'Yves de Mbella, début janvier 2021, la "chérie" de Tenor et la "Waraba" ont réveillé les vieux démons. "Tu m’as déjà vu coucher avec une femme ? (…) Ça m’étonne que quelqu’un avec qui j’ai eu de bons rapports me salisse sur les réseaux sociaux (…) Eunice Zunon, j’ai des dossiers dans mon téléphone. J’ai des enregistrements. Mais à cause du pardon d’une personne que je respecte, je ne vais rien dire ici", s'était exprimée Yvidero, accusée d'être homosexuelle par Love Gugu.

Invitée à l’émission Showbuzz sur NCI , Yvidéro a indiqué qu’elle ne suit plus l’actualité d’Eunice Zunon, tout en affirmant avoir définitivement tourné la page sur cette guéguerre. "On n'a aucun rapport, rien. Je ne regarde pas ce qu’elle fait", a martelé Yvidéro. Puis d’ajouter : "Si le torchon brûle, moi je vais mettre de l’eau dessus, parce qu’à un moment de la vie, il faut évoluer. Nous sommes en fin d’année. Je n’ai pas le temps. Si le torchon brûle , ça doit être dans sa main, parce moi, voilà mes mains.