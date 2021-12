People: Souleymane Kamagaté envoie des piques à Emmanuelle Keïta

Souleymane Kamagaté alias L'Homme Saga, époux de la chanteuse Bamba Ami Sarah, a lancé des piques à Emmanuelle Keïta après la tenue de sa toute première conférence, samedi à Paris.

Souleymane Kamagaté: ''Si j’étais une belle femme, j’allais être très riche. Il me suffisait juste de m’inventer une vie''

La blogueuse Emmanuelle Keïta a tenu sa toute première conférence le samedi 4 décembre à Paris, autour du thème "Porte tes trois casquettes". Durant cet événement, l'ex-compagne de l’international ivoirien Coulibaly Kafoumba a notamment parlé des femmes dans leurs différents rôles de mère, épouse et personne active.

Une événement qui fut une véritable réussite, car le public à massivement répondu à l'appel d'Emmanuelle Keïta qui a récemment mi fin à son aventure amoureuse avec Peter 007. Les images de cette conférence, postées sur les réseaux sociaux, suscitent de nombreux commentaires dont celui de l'époux de Bamba Ami Sarah, Souleymane Kamagaté alias L'homme Saga.

Même si Coach Souley n'a pas cité le nom d'Emmanuelle Keïta, il est tout à fait évident qu'il fait allusion à cette dernière. ''J’espère que la conférence de ma collègue coach s’est bien passée. Entre coachs, on ne se souhaite pas de mal; on ne se moque pas quand l’un échoue'', a écrit L'Homme Saga sur sa page Facebook.

Avant de revenir à la charge: ''Si j'étais une belle femme, j’allais être très riche. Il me suffisait juste de m’inventer une vie. Tous les matins, je vais m’arrêter devant Range rover d’un voisin pour tirer photo. Je traque mes pointeurs pour qu’ils m’ invitent dans les chics coins pour snaper afin de montrer que mon train de vie est élevé. Je donne mon opinion sur tous les sujets d’actualité. Je vais demander à ceux qui achètent les vêtements chers de me donner leurs cartons et emballages. Je mets attieké dedans pour faire des photos et montrer que je porte des habits chers. Un peu un peu, j’aurai des fans. Je leur trouve rapidement un nom et un bon matin, BIMMMMMM, je deviens coach. J'organise conférence et je demande à mes fans de venir payer ticket pour participer. Je négocie avec des entreprises pour leur offrir de la visibilité en échange d’un montant'', a-t-il ironisé.