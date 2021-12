Éléphants: Toute la vérité sur le départ anticipé de Patrice Beaumelle

A quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun, le sélectionneur des Éléphants, Patrice Beaumelle, est au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux. Ce qui se passe.

Voici pourquoi Patrice Beaumelle a quitté Abidjan

''A quelques semaines du coup d’envoi de la CAN 2022, Patrice Beaumelle a pris ses valises pour rentrer en France'', a informé Martial Gohourou, journaliste ivoirien proche de Sory Diabaté, ancien vice-président de la Fif. ''Le patron du banc de touche de la sélection de Côte d’Ivoire et son adjoint, Gilles Morisseau, ont vidé leurs chambres d'hôtel abidjanais de leur contenu. Qu’est-ce qui a pu bien se passer pour que Patrice Beaumelle décide de prendre ses valises pour se rendre en Hexagone ? Notre source d’information précise qu’une clause du nouveau contrat que lui a fait signer le CN-FIF stipule qu’après sa mission à la CAN 2022, il ne sera plus l’entraîneur des champions d’Afrique 2015. Ce qui veut dire que son bail ne sera pas prolongé, une seconde fois, par la patronne du comité de normalisation, Mariam Dao Gabala'', a-t-il indiqué.

Puis d'ajouter: '' Conscient qu’il lui est pratiquement impossible de poursuivre l’aventure sur le banc de touche des Eléphants, et ce, au sortir de la prochaine CAN prévue du 9 janvier au 6 février 2022, au Cameroun, Patrice Beaumelle a, donc, décidé d’anticiper son départ de la capitale économique de la Côte d’Ivoire, Abidjan, en prenant ses valises pour rentrer dans son pays d’origine''. Cette information a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Selon le journaliste Adamah Khalil, proche de Didier Drogba, le technicien français a effectué un voyage au Cameroun pour une mission de repérage pour la préparation des Éléphants pour la plus grande compétition footballistique du continent. Ce repérage devrait permettre de finaliser le stage de préparation des Éléphants. Ainsi donc, Patrice Beaumelle s’est envolé avec tous ses bagages puisque son absence durera non seulement le temps de la préparation, mais également de la compétition.