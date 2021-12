Sénégal: Jean-Yves Le Drian au Forum international de Dakar sur la paix

Jean-Yves Le Drian est au Sénégal pour prendre part au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. A son agenda, le chef de la diplomatie française prévoit une rencontre avec le Président Macky Sall.

Jean-Yves Le Drian au pas de course à Dakar avec un agenda très chargé

Les 6 et 7 décembre, le Sénégal organise le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cinq chefs d’États africains, trois sous-secrétaires du département d'État américain, Charles Michel, président du Conseil européen, sont annoncés au Pays de la Téranga à cette septième édition. Florence Parly, ministre française des Armées, et son collègue Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, sont également de la partie.

France diplomatie a, à juste titre, annoncé sur son compte Twitter la visite au pas de course du ministre Le Drian dans la capitale sénégalaise : « Le ministre @JY_LeDrian est en déplacement au Sénégal. À l’agenda : Visite de l'Institut @PasteurDakar, Réunion du conseil local du développement à l'ambassade de France au Sénégal, Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique @DakarForum, Entretien avec @Macky Sall. »

La visite au Sénégal n'était donc pas de tout repos pour Jean-Yves Le Drian, qui s'est rendu, ce lundi, à l'Institut Pasteur de Dakar, où il a rencontré l'équipe qui y travaille afin de leur apporter son soutien quant au renforcement des capacités locales de production de vaccins. « Face à la pandémie de Covid19, la France agit en faveur de la souveraineté vaccinale en Afrique », a-t-il indiqué.

« J’ai inauguré, ce matin, le premier conseil local du développement de @FranceoSenegal (Ambassade de France au Sénégal) avec plusieurs parlementaires : nous faisons pleinement vivre la Loi Developpement Solidaire, qui renforce le pilotage local de notre politique de développement, au plus près des bénéficiaires », peut-on lire dans un autre tweet.

Car, précise la source diplomatique française : « La France, premier bailleur d’aide publique au développement du Sénégal, renforce le pilotage sur le terrain au plus près des bénéficiaires, objectif de la Loi Developpement Solidaire. »