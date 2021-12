Mali : La junte suspend l'exportation du riz local, coton, maïs et sorgho

La junte militaire au pouvoir au Mali vient de prendre une décision qui pourrait faire date dans l'histoire du pays. Un arrêté ministériel suspend l'exportation du riz local et de certains produits locaux jusqu'à nouvel ordre.

Mali / Suspension des exportations : « Cette mesure vise à protéger l'économie locale »

Un arrêté, émanant conjointement du ministère de l'Industrie et du Commerce et celui de l'Économie et des Finances, fait état de la suspension de l'exportation de certains produits locaux, notamment le riz local, le coton et le maïs, pour ne citer que ceux-là.

« L'exportation de la graine de coton, des tourteaux de coton, du mil, du sorgho, du maïs et du riz local est suspendue jusqu'à nouvel ordre », précise l'arrêté ministériel, avant d'ajouter : « Le Directeur Général du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence, le Directeur Général des Douanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera. »

Afin de mettre un terme à la polémique que suscite d'ores et déjà cette mesure, le gouvernement de transition suscite indique qu'il s'agit de « sécuriser le ravitaillement des marchés nationaux en produits issus de l'agriculture ».

« La souveraineté d'un État relève de son autosuffisance alimentaire. Si cette stratégie permet de baisser les prix des denrées alimentaires qu'il en soit ainsi », a réagi un internaute.

Se confiant à l'Agence Anadolu, l'économise Ibrahim Mariko du Centre Sènè d’Études Stratégiques estime que « cette mesure vise à protéger l'économie locale. C'est ce qu'on appelle le modèle de protectionnisme de l'économie. Non seulement ça va encourager la consommation locale, mais vise également à réduire le prix des produits et à prévenir contre tout embargo de la CEDEAO. »