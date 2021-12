District Autonome des Montagnes : Albert Flindé officiellement installé

Nommé ministre gouverneur du District Autonome des Montagnes, le 18 juin 2021, Albert Flindé a été officiellement installé, le samedi 4 décembre 2021 dernier, au Stade Léon Robert de Man.

Albert Flindé, l’Aigle du Tonpki, promet d’apporter le développement à la population

L’insigne honneur est revenu à la Ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de la diaspora, Madame Kandia Kamissoko Camara, de procéder officiellement à l'installation de Dr Albert Flindé dans ses fonctions.

La cheffe de la diplomatie ivoirienne était accompagnée d’une forte délégation du gouvernement et cadres du RHDP, dont Adama Coulibaly, Ministre de l'Économie et des Finances, Madame Mariétou Koné, Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Madame Goudou Coffie Raymonde, Ministre, Gouverneur du District des Lacs, Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que Monsieur Serey Doh, Secrétaire d'État auprès du Ministre du Transport en charge des Affaires Maritimes, étaient tous présents.

Saluant le mérite du travailleur infatigable, chevronné et expérimenté nommée à la tête du District Autonome des Montagnes, la Ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de la diaspora a officiellement installé Dr Albert Flindé dans ses fonctions ministre résudent.

La Ministre d'État, Ministre des Affaires Etrangères, marraine de l’événement, et au nom du Premier Ministre, Patrick Achi, haut patron de l’investiture, a salué la qualité du tout nouveau Ministre, Gouverneur du District Autonome des Montagnes. Albert Flindé est justement là à sa place, a confié la ministre Kandia, d'autant plus que celui-ci a une parfaite connaissance des questions de développement et que le Président de la République de Côte d’Ivoire ne s’est pas trompé sur sa personne, parce qu’il réussit toujours la mission qu’on lui confie.

Pour finir, Mme le Maire d’Abobo a invité le nouveau Ministre-Gouverneur à poursuivre les importants projets de développement initiés par le Gouvernement dans les différentes localités du District Autonome des Montagnes.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général Diomandé Vagondo, Président de cette cérémonie, a pour sa part lancé un appel solennel à l’union des fils et filles du District Autonome des Montagnes afin de soutenir le Ministre-Gouverneur dans ses nouvelles charges.

La mission dévolue aux Ministres-Gouverneurs des Districts est de faire en sorte que les populations, pour ce 1er mandat de la 3ème République du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, vivent, sentent et apprécient réellement le développement.

Le Ministre, Gouverneur du District Autonome des Montagnes, qui se posait milles et une question, à savoir, comment réussir cette exaltante et lourde mission qu’un adepte de l’Excellence, un perfectionniste comme ADO, venait de lui confier et de quels moyens disposerait-il pour y parvenir ? vient ainsi de trouver réponses.

Pour renforcer le maillage territorial de l’Administration et l’efficacité de l’action du Gouvernement en portant le développement et le progrès social dans des aires géographiques beaucoup plus étendues, Albert Flindé peut désormais compter et s’appuyer sur deux éléments.

A savoir un potentiel humain de qualité composé des fils, filles, cadres, élus, populations et le Gouvernement en premier et secondo, sur les ressources naturelles, économiques, culturelles et touristiques de la région.

Le Ministre, Gouverneur du District Autonome des Montagnes, dans son discours, a fait savoir que "Le District Autonome des Montagnes regorge d’innombrables compétences variées et riches, qui, rassemblées et utilisées à bon escient, constituent une source d’énergie intarissable et renouvelable pour l’aider à la tâche".

Albert Flindé, qui a décidé d’imprimer à son passage à la tête du District Autonome des Montagnes, la marque d’une politique de gestion participative et inclusive, a appelé les élus cadres, jeunes, femmes et populations à l’union, à la solidarité, à assumer ensemble ce destin commun. Surtout pour le bonheur de leurs parents Dan, Wê et Malinké, ainsi que tous les autres peuples qui vivent dans les trois régions qui totalisent 13 départements, 73 sous-Préfectures et 17 Communes, avec plus de 900 villages.

"Je fais le serment de mon entière disposition au service du bien-être de nos populations. Soyons solidaires, car c’est le District Autonome des Montagnes qui gagne…’’, a exhorté au travail ses "frères et sœurs" du Tonkpi, Guémon et Cavally et remercié tous ses invités.

Le Vice-Président de l’Assemblée Nationale, dans le cadre des prochaines élections locales ; mairies et conseil régionales, a appelé à faire bloc afin que le RHDP ne tape pas "potos" comme lors des élections législatives.