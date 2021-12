Congés anticipés : Les grosses interrogations de Kalou Bonaventure

Kalou Bonaventure s'est prononcé sur le phénomène des congés anticipés. Le maire de la commune de Vavoua (centre-ouest) a vainement tenté de trouver une explication.

Kalou Bonaventure : "J'essaye de comprendre, mais..."

La ville de Daloa a été touchée par les congés anticipés. Les cours ont été perturbés au lycée moderne le mardi 7 décembre 2021. Les élèves sont repartis à leur domicile dans la matinée. Cette situation a interpellé Kalou Bonaventure. Le maire de la commune de cette localité située à plus de 350 km s'est interrogé sur les motivations des élèves qui délogent leurs camarades.

"Congés anticipés à Vavoua : j'essaye de comprendre, mais aucune explication logique et cohérente ne me vient en tête", a avoué Kalou Bonaventure. "Je sais qu'à l'âge que la plupart de ces élèves ont aujourd'hui, mon obsession était de réussir dans la vie pas pour moi seul, mais surtout pour ma famille. Je ne m'explique pas comment des enfants venant pour la grande majorité de milieux défavorisés ne font rien pour briser le cercle vicieux de la pauvreté dans leurs familles. Comment quand on veut réussir son année scolaire on peut demander un mois de congés de Noël ? Dieu nous vienne en aide", a ajouté le frère ainé de Salomon Kalou.

Mariatou Koné, qui avait senti le danger, a lancé la campagne "zéro congé anticipé" dans le but de sensibiliser les élèves sur le respect du calendrier scolaire. Malheureusement, le message de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation est tombé dans des oreilles de sourds. Des élèves peu soucieux de leur avenir ont même décidé de la défier en partant en congé plus tôt que prévu. Ainsi dans des localités du pays comme Dimbokro, Bongouanou et Bocanda, les élèves ont été empêchés de poursuivre les cours par la faute d'individus désireux de partir en congé de Noël.