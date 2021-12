CPI : Mais, qui veut poignarder Charles Blé Goudé dans le dos ?

Charles Blé Goudé est en attente d'une importante audience. Celle relative à sa requête en indemnisation devant la CPI. Mais en attendant le lundi 13 décembre, l'ancien leader des jeunes patriotes évoque une affaire de « coup de couteau dans le dos ».

Charles Blé Goudé : « Le coup de couteau dans le dos qui te tue »

Y'aurait-il un complot ourdi contre Charles Blé Goudé ? Cette interrogation est d'autant plus opportune que le Président du Congrrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) a publié, ce mardi, un message très étrange sur sa page Facebook. « Ce n'est pas le coup de couteau dans le dos qui te tue, mais c'est quand tu te retournes et que tu vois qui tient le couteau», a-t-il indiqué.

Si pour l'instant, l'on ne saurait valablement décrypter cet énigmatique proverbe, dont l'auteur et assurément, seuls ses proches, ont la réponse, l'on pourrait toutefois se référer à la récente actualité politique ivoirienne pour tenter d'avoir quelques indices. En attendant bien sûr de pousser nos investigations pour situer cette métaphore dans son réel contexte.

Définitivement acquitté de crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale (CPI), Charles Blé Goudé est toujours bloqué à La Haye où il est en attente de son passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Son mentor et ancien codétenu, Laurent Gbagbo, qui est rentré en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021, a créé le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), sa nouvelle formation politique.

L'ancien ministre de la Jeunesse et de l'Emploi du Gouvernement Aké N'Gbo s'est cependant abstenu de répondre à l'appel de l'ancien chef d'État, attendant d'abord de rentrer au pays, avant de se décider après une large concertation de ses camarades de parti. Cette attitude est non sans conséquence, car des cadres du COJEP, notamment Youssouf Diaby et Patrice Kouté, ont claqué la porte du parti pour rejoindre le PPA-CI.

Serait-ce à ces défections que Blé Goudé fait allusion ? Il serait hasardeux de répondre par l'affirmative. Mais il convient de faire remarquer que ce message a été posté, ce mardi 07 décembre 2021 au sortir du pointage hebdomadaire de l'ancien pensionnaire de la cellule 32 de Scheveningen.

Quoi qu'il en soit, le Génie de Kpô est en attente d' « une audience décisive », le lundi 13 décembre prochain de 15h à 17h.