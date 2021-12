EBONY: Ce qui s’est passé entre Marie Laure N’Goran et l'artiste Al Barack

La 2e vice-présidente de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (Unjci), Marie Laure N’Goran, a recu, lundi, le jeune artiste ivoirien Al Barack la voix d’or.

L'artiste Al Barack la voix d’or reçu par la 2è Vice-Présidente de l'Unjci, Marie Laure N'Goran

Dans une interview récemment accordée à Afrique-sur7.fr , le chanteur ivoirien Al Barack la voix d’or révélait que l’une de ses plus grosses déceptions dans sa carrière musicale, était le fait de n’avoir pas été présent à la Soirée Ebony 2020 qui a eu lieu à l’Hôtel Président de Yamoussoukro.

‘’ Tout a été coordonné avec mon manager, et tout était prêt pour qu’on y aille. Et après, on n’a pas été retenu. Cela m’a un peu affecté vu que c’est une grande scène pour pouvoir m’affirmer en présence des journalistes. C’est la vie hein. On continue de travailler. Il y aura d’autres éditions où on pourra peut-être jouer‘’, avait confié Al Barack.

Heureusement, sa voix a été entendue, et l'artiste pourrait bien être invité à la Soirée Ebony 2021 qui aura lieu le 18 décembre prochain à Yamoussoukro. Al Barack qui a récemment dévoilé une nouvelle chanson intitulée ‘’Mon ex ‘’, très appréciée par de nombreux mélomanes, a été reçu, lundi, par la journaliste présentatrice télé Marie Laure N’Goran, par ailleurs 2e vice-présidente de l’Union nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire (Unjci).

‘’Merci à maman Marie Laure N'Goran de m'avoir reçu à son bureau‘’, s'est-il réjoui sur sa page Facebook, lundi. Joint au téléphone, l’artiste a fait savoir qu’il s’agissait d’une simple visite de courtoisie. Notons qu’Al Barack la voix d’or est nominé pour le prix African Talent Awards dans la catégorie ‘’ Best new artist‘’.