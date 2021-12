Congés anticipés : Des élèves attaquent la gendarmerie de Taabo

À l'instar d'autres villes ivoiriennes, la localité de Taabo a également été prise dans la fièvre des congés anticipés. Des élèves, désireux d'aller en congé de Noël plus tôt que prévu, se sont attaqués à la gendarmerie.

Des élèves caillassent des véhicules de la gendarmerie de Taabo

En dépit des mises en garde et autres condamnations, le phénomène des congés anticipés s'intensifie en Côte d'Ivoire. Les années se suivent et se ressemblent, pourrait-on dire. Ou plutôt, les choses vont de mal en pis. Dans leur intransigeante volonté de s'accorder une période de repos plus longue que celle indiquée par les autorités de l'Éducation nationale, des élèves ont encore fait usage de violences pour obliger leurs Maîtres à les congédier.

Pour mettre un terme à ce fléau, l'ancien ministre des Sports, Alain Lobognon a proposé de « réinstituer la circonscription militaire supprimée en 1990 » et de « renvoyer des écoles ivoiriennes ceux qui perturbent le calendrier scolaire ».

Mais en attendant que la panacée de l'ancien parlementaire soit analysée de près par les autorités ivoiriennes, les élèves de Taabo se sont attaqués, ce mardi, à la gendarmerie de ladite localité. « Face à la fureur des élèves armés de pierre, réclamant des congés anticipés, la Brigade de gendarmerie de Taabo a subi une attaque sauvage des élèves de ladite ville comme l'attestent les images », peut-on lire sur les réseaux sociaux, avec des images de désastre des locaux de la Maréchaussée.

À la vue de ces images, que d'interrogations qui fusent çà et là. Comment des élèves peuvent-ils s'attaquer à coup de pierre à une brigade de gendarmerie sous prétexte de partir en congé plus tôt que prévu ? Y'aurait-il un terrorisme aux portes de l'école ivoirienne, comme s'est interrogé le confrère Le Matin, dans sa parution de ce mardi 7 décembre ?

En attendant de trouver des réponses à ces interrogations qui taraudent les esprits sur les rives de la lagune Ébrié, Madame Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation tentent tant bien que mal d'apporter la solution appropriée.