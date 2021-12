Ligue des Champions UEFA 2021/2022: Résultats et programme 6è journée

UEFA - Découvrez les résultats, classement et programme des rencontres de la Ligue des champions 2021 / 2022 et ne ratez aucun match de football sur votre site préféré.

Ligue des Champions: L'Atlético de Madrid qualifié, l'AC Milan éliminé, le Real Madrid en tête

Manchester City a chuté sur la pelouse de Leipzig (2-1), lors de la 6ème et dernière journée de Ligue des champions. La défaite des protégés de Pep Guardiola a permis au club allemand qui vient de limoger son entraîneur Jesse Marsch, de s'offrir ainsi la troisième place, synonyme de ticket pour la Ligue Europa.

Au bout du suspense, l'Atlético de Madrid a devancé Porto et jouera bien les huitièmes de finale (3-1), au détriment de l'AC Milan, battu par Liverpool et dernier du groupe B (1-2). De son côté, le Real Madrid a devancé l'Inter Milan et termine en tête (2-0).

Deuxième de leur groupe de Ligue des champions (7 pts), loin derrière le Bayern Munich (15 pts), les Blaugrana jouent leur survie dans la plus prestigieuse des coupes d'Europe, ce mercredi soir en Bavière (21h). Seul un succès chez l'intouchable champion d'Allemagne (5 matches, 5 victoires) leur offrira à coup sûr une place en 8e de finale.

Mardi 7 décembre

Paris Saint Germain 4 - 1 Club Bruges

Leipzig 2 - 1 Man. City

Shakhtar Donetsk 1 - 1 Sheriff

Porto 1 - 3 Atlético de Madrid

AC Milan 1 - 2 Liverpool

Dortmund 5 - 0 Beşiktaş

Ajax 4 - 2 Sporting CP

Real Madrid 2 - 0 Inter

Mercredi 8 décembre

Zenith - Chelsea 18h45

Juventus - Malmö 18h45

Bayern - FC Barcelone 21h00

Benfica - Dynamo Kyiv 21h00

Manchester United - Young Boys 21h00

Atalanta - Villarreal 21h00

Salzbourg - Séville 21h00

Wolfsburg - LOSC 21h00