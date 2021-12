Qualifiée pour Miss Monde 2021, Olivia Yacé fait oublier les Éléphants

Élue Miss World Top Model 2021 le lundi 6 décembre à Porto Rico, Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021 se qualifie pour la grande finale de Miss Monde 2021. Une victoire qui vient essuyer les larmes des Ivoiriens après l'élimination des Eléphants footballeurs aux qualifs du mondial 2022.

Après Miss World Top Model 2021, Olivia Yacé à la quête de la couronne de Miss Monde

Olivia Yacé sera bel et bien à la finale de Miss Monde 2021 prévue le 16 décembre au Coliséo José Miguel Agrelot à San Juan, Porto Rico.

Sacrée Miss Côte d'Ivoire 2021 en septembre, elle a remporté haut les mains, lundi, le titre de Miss Monde Top Modele, l’une des quatres compétitions dans la grande compétition Miss Monde. Elle est Miss Monde Top Model 2021 devant Miss Cameroun et Miss Puerto Rico!

Après la débâcle des Eléphants footballeurs de Côte d'Ivoire éliminés dans la course à la Coupe du Monde 2022, c’est Olivia Yacé qui vient consoler ses compatriotes avec ce titre.

Laurent Gbagbo, Didier Drogba, Konnie Touré, KKB et la Première Dame Dominique Ouattara, ont salué le sacre de la fille du Maire Jean-Marc Yacé dans sa conquête de la couronne de Miss Monde 2021.

"Le Parti des Peuples Africains - Côte d’Ivoire (PPA-CI) et son Président SEM Laurent Gbagbo, félicitent vivement Mlle Yacé Olivia, Miss Côte d’Ivoire 2021, qui vient de décrocher la couronne de Miss World Top Model 2021", peut-on lire dans une note émanant du service de communication du parti de l’ancien chef d’État ivoirien.

Puis, d’ajouter : « En qualité de Représentante de la Côte d’Ivoire, ce titre lui permet de se qualifier d’office pour la suite de la 70ème édition de Miss World qui aura lieu le 16 décembre 2021 à Puerto Rico. »

Pour le parti de l'ancien chef de l'Etat ivoirien, Miss Yacé est «une fierté nationale », clame le communiqué.

Olivia fait rêver les Ivoiriens d'un titre mondial

La Miss Côte d'Ivoire 2021 qui fait sensation et honneur à son pays, a été célébrée par plusieurs personnalités et célébrités ivoiriennes après son sacre à Miss Monde Top Model 2021.

Pour l’animatrice vedette de Live Tv, Konnie Touré, la couronne Miss n’est plus loin. “Hmmm ça vient un peu un peu”, a-t-elle jubilé. “Chapeau à Yacé Olivia qui vient de remporter le titre de Miss World Top Model. Une des quatres compétitions "dans la compétition". Ce titre lui permet de se qualifier d'office pour la suite de la compétition principale qui aura lieu le 16 décembre”, a ajouté l’actrice ivoirienne.

“Oyé oyé nous avons remporté l’épreuve Top Model”, s’est réjouie Jessica Bamba, la présentatrice de Baby Battle Dance. Et d’inviter l’ensemble des ivoiriens et fans de Olivia Yacé à continuer de voter en ligne pour la fille du Maire de Cocody, Jean-Marc Yacé: “N’arrêtons pas de voter sur MobStar, sur la page miss monde et le site web miss monde”.

La miss du District de Yamoussoukro a surtout eu droit à de chaleureuses félicitations du ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, M Siandou Fofana.

“Félicitations à Olivia Yacé pour cette 1ère place. MISS World Top Model 2021 Merci de porter haut notre Sublime Côte d’Ivoire”, a écrit le patron du tourisme ivoirien sur sa page facebook mardi matin.

Ayant illuminé l'estrade du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody, le samedi 4 septembre 2021, Olivia Yacé a été encouragée récemment par la légende du Football Didier Drogba, pour ses intentions de briguer la couronne de Miss Monde.

“Toutes mes félicitations pour ce titre de Miss Côte d’Ivoire. J’ai appris bien sûr que tu te lançais pour le concours de Miss Monde. J’ai appris ça avec beaucoup de fierté », a déclaré, dans une vidéo, l'ancien capitaine des Éléphants, avant de lancer cet appel :

«J’espère et je compte sur toi, toute la Côte d’Ivoire compte sur toi pour nous représenter. On a confiance en toi. On sait que tu iras loin. Et donc, j’invite tous les Ivoiriens de la Côte d’Ivoire, de la diaspora, tous tes fans à voter pour toi. Et reviens-nous avec cette couronne suprême», a souhaité l’emblématique ex-buteur des Blues de Chelsea.

La plus belle des Top modèles du monde osera-t-elle arracher la couronne pour succéder à la Jamaïcaine Toni-Ann Singh, Miss Monde 2019? Wait and see…