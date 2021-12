Dialogue politique : Voici la mission confiée à Patrick Achi

En Côte d'Ivoire, le dialogue politique entre le gouvernement et les partis politiques reprend dans les prochains jours. Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien, a un rôle déterminant dans ce processus, rapporte Jeune Afrique.

Patrick Achi va conduire le dialogue politique

À la tête de la Primature depuis le 10 mars 2021, Patrick Achi conduira le dialogue politique dès le 16 décembre 2021. L'information est relayée par Jeune Afrique qui soutient que le chef du gouvernement ivoirien échangera avec les partis politiques à la Primature. Puis Gilbert Kafana Koné, le ministre des Relations avec les institutions, Ibrahim Cissé Bacongo, en charge des Affaires politiques, Konan Kouadio Bertin, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, mais aussi Dimandé Vagondo, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité prendront le relais.

La rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, le mardi 27 juillet 2021 au Palais de la présidence, a donné un coup d'accélérateur au dialogue politique. Le "woody" de Mama est rentré en Côte d'Ivoire après avoir passé dix années à La Haye. Les retrouvailles des deux grands rivaux a décrispé l'atmosphère politique.

Selon notre source, le dialogue politique concernera le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), le FPI (Front populaire ivoirien) et l'UDPCI (Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire). Patrick Achi et ses interlocuteurs échangeront autour des élections locales de 2023 et de l'entrée du PPA-CI au sein de la CEI (Commission électorale indépendante).

En novembre 2021, au cours d'une conférence de presse, Patrick Achi a révélé que le président Alassane Ouattara l'a "instruit en ce qui concerne effectivement le dialogue politique mené précédemment par feu Hamed Bakayoko et Gon Coulibaly". L'ancien secrétaire général de la présidence a déclaré que le dialogue politique devrait reprendre "dès décembre". Il a par ailleurs laissé entendre que le dialogue entre le gouvernement et les forces politiques n'a jamais été rompu.