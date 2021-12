Congés anticipés : Arrestation à Dabou d'un élève avec une arme à feu

Le phénomène des congés anticipés prend d'autres tournures en Côte d'Ivoire. Un élève de Terminale a été arrêté à Dabou, ce mercredi, avec en sa possession une arme à feu, apprend-on de Police secours.

Un élève arrêté à Dabou avec une arme, ses parents le désavouent

Nous assistons, ces derniers jours, à une véritable ébullition au sein des établissements scolaires de certaines localités ivoiriennes. Et pour cause, la fièvre des congés anticipés s'est emparée des élèves qui, à coup de manifestations violentes, forcent les autorités éducatives à les mettre en congé plus tôt que prévu.

L'exemple de la ville de Taabo, dans le centre ivoirien, est l'image achevée d'une véritable prise d'otage du système éducatif par des individus qui n'y ont, à n'en point douter, pas leur place. Une horde d'élèves a en effet attaqué la brigade de gendarmerie de ladite localité à coups de pierres et autres objets de fortune.

Les images des véhicules caillassés, ainsi que des locaux saccagés de la maréchaussée continuent de susciter des interrogations sur les réelles motivations de ces supposés élèves.

Alors que l'on est encore à s'interroger sur la question de l'insécurité en milieu scolaire qu'un élève du groupe scolaire Nayeba de Dabou a été interpellé, ce mercredi 8 décembre 2021, aux environs de 10 heures, au sein dudit établissement, avec en sa possession une arme à feu de type barillet mode 1917 calibre 22 et de type italien. Et de surcroît sans permis de porte d'arme.

Interrogé sur la provenance de cette arme à feu, cet élève en classe de terminale D attribue l'appartenance à son grand-père décédé. Faux, rétorquent ses parents, qui attestent que leur fils est le seul à connaître l'origine de l'arme. L'élève, dont l'identité n'a pour l'instant pas été révélée, est aux mains des agent des forces de sécurité pour nécessité d'enquête afin d'en savoir davantage sur cette autre affaire.