Bière: IVOIRE célèbre ses 5 ans, le plaisir des Ivoiriens assuré

5 ans de qualité supérieure, 5 ans d’enjaillement, 5 ans de fierté ! Depuis le 18 novembre dernier, Ivoire, le fer de lance de Brassivoire, s’est paré de nouveaux vêtements.

Voici comment Brassivoire a célébré les 5 ans de la bière Ivoire

Pour marquer ses 5 ans d’existence, la bière à base des fines brisures de riz local, fièrement brassée par Brassivoire, arbore pour la circonstance, des apparats assortis d’un ‘’collier doré’’ estampillé ‘’5 ans’’. Ce blason est sublimement incrusté dans une couronne faite d’épis de riz et surplombé par une carte de la Côte d’Ivoire colorée d’orange, notre couleur nationale.

Un relooking en édition limitée pour célébrer les valeurs que porte cette bière. En effet, la marque revendique un attachement viscéral à la Côte d’Ivoire dont elle valorise de façon multiforme les contenus locaux.

Cette bière valorise le riz ivoirien, promeut les valeurs culturelles du pays et stimule le tourisme made in Côte d’Ivoire par ses multiples activités de partenariat et sponsoring à travers le pays. Depuis sa naissance, la marque Ivoire est un acteur engagé dans le développement économique et social de la Côte d’Ivoire.

Après les festivités avec les employés de Brassivoire et avec les autorités gouvernementales et coutumières, Ivoire célèbre son 5ème anniversaire avec les consommateurs en lançant une édition limitée pour Ivoire Classique et Ivoire Black.

5 ans de qualité supérieure, 5 ans d’enjaillement, 5 ans de fierté ! La marque remercie très chaleureusement les Ivoiriens pour leur amour. « Votre bière, votre style et pour longtemps encore ! »