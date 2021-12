USA : Refus d'accréditer le Consul Inza Camara, le démenti du RHDP

Le refus d'accréditation par les États-Unis, de SE Inza Camara, au poste de Consul général de Côte d'Ivoire à New York, avait largement fait la Une de la presse nationale et panafricaine. Le RHDP, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, est donc monté au créneau pour interpeller Africa Intelligence sur cette information et surtout apporter son démenti à travers un droit de réponse, dont Afrique-sur7 se fait également l'écho.

Droit de réponse : Inza Camara « a effectivement pris fonction le 05 octobre 2021 »

Secrétariat chargé de la communication et porte-parolat RHDP USA

Mme/ Mr le Directeur de Africa Intelligence

Objet: Droit de réponse

USA le 30 novembre 2021

Je soussigné Mr Nzi Bernard Kokora, agissant en qualité de chargé de communication et porte-parole adjoint du RHDP USA, entends, par la présente lettre, faire usage du droit de réponse suite à un article paru dans Africa Intelligence, dont vous dirigez le contenu.

En effet, le 29 novembre 2021, Africa Intelligence publiait un article dans ses colonnes intitulé: « Le dilemme cornélien d'Inza Camara, mari de la Ministre Kandia Camara et consul à New York ». Dans lequel des informations erronées et tendancieuses furent diffusées dans le but, certainement, de son auteur de jeter le discrédit et l'opprobre sur un homme d'État aux qualités reconnues par tous.

Ledit article faisait apparaître que Mr Inza Camara attend son accréditation par les autorités Americaines depuis sept mois. Un retard qui est dû, selon les informations, à une double nationalité du Consul, à la fois Américain et Ivoirien.

Or, le RHDP conteste vivement ces allégations dans la mesure où, Son Excellence Inza Camara, Consul Général de la ville de New York, ne possède pas la nationalité Americaine

Au demeurant, Son Excellence nommé le 28 mai 2021 a effectivement pris fonction le 05 octobre 2021 et pour vous convaincre de votre mauvaise information, nous vous ferons parvenir les prises de vues de la cérémonie de passation des charges entre le Consul sortant et Son Excellence Inza Camara, Consul entrant.

Votre publication convoque des réflexions sur vos intentions inavouées lorsque vous citez abondamment qu'il est l'époux de Mme la Ministre d'État Ministre des Affaires étrangères. Était-il nécessaire de le faire, et dans quel but ? Justement, votre intention est de montrer à l'opinion et à vos lecteurs une sorte de népotisme sans avoir le courage de l'avouer. Mais, pour votre gouverne et celle de vos lecteurs ,il est bon de vous rappeler que Mr Inza Camara a été nommé au grade d'Ambassadeur avant l'arrivée de son épouse à ce poste. Être Consul et avoir son épouse Ministre des Affaires étrangères est-il incompatible ?

Dès lors, j'exige que Africa Intelligence dont vous gérez le contenu diffuse l'intégralité de ma réponse, et ce, en vertu de l'article 13 de la loi française de 1881 sur la liberté de la presse.

En vous remerciant pour l'attention que vous porterez à ma demande, je vous prie d'agréer Madame/ Monsieur, mes salutations distinguées.

Nzi Bernard Kokora

Chargé de communication et porte-parole adjoint RHDP USA.