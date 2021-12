Ecobank Nigeria: Jubril Mobolaji Lawal succède à Patrick Akinwuntan

Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain, annonce la nomination de Jubril Mobolaji Lawal en qualité de directeur exécutif régional et directeur général d'Ecobank Nigeria.

Jubril Mobolaji Lawal prend la tête d'Ecobank Nigeria

Sa nomination intervient avant le départ prochain à la retraite de Patrick Akinwuntan, dont la retraite prend effet en janvier 2022. Directeur exécutif chez GTBank Plc Nigeria et directeur non exécutif chez GTBank Ghana Limited, le nouveau patron d'Ecobank Nigeria occupe désormais le poste de directeur régional exécutif et directeur général de la filiale du leader bancaire panafricain. Cadre bancaire senior polyvalent et spécialiste de la transformation numérique, il a été désigné à l’issue d’un processus de recrutement très exigeant auquel ont participé des candidats internes et externes.

Mme Bola Adesola, présidente du conseil d’administration d’Ecobank Nigéria, se dit impatiente de collaborer avec lui. « Nous sommes impatients de travailler avec Mobolaji Lawal et l’assurons du soutien total du Conseil d’administration, de la direction et de tout le personnel de Ecobank Nigeria. L’activité au Nigéria est sur la voie de la transformation et nous sommes convaincus que Mobolaji Lawal jouera un rôle important pour poursuivre notre évolution positive », a-t-elle précisé.

Le nouveau manager général d’Ecobank Nigeria succède ainsi à de Patrick Akinwuntan, appelé à faire valoir ses droits à la retraite dès janvier 2022. Diplômé en droit de l’Université Obafemi Awolowo, au Nigeria ; BL de la Nigerian School of Law et une maîtrise en administration des affaires de l’Université d’Oxford, Royaume-Uni, Jubril Mobolaji Lawal a également suivi divers programmes de développement spécifiques.

Notamment à la banque et à la direction exécutive dans des établissements d’enseignement de premier plan tels que la Harvard Business School, la Stanford Graduate School of Business et l’Institut européen d’administration des affaires (INSEAD).