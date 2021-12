Mme Solange Mabri à son époux : Joyeux anniversaire Mabri, mon abri

Albert Mabri Toikeusse a célébré son anniversaire avec faste dans la nuit du mercredi 8 décembre 2021. Son épouse, Solange Mabri, a profité de cette occasion pour témoigner son amour et sa soumission à l’homme qui partage sa vie.

ATM a soufflé sa 59e bougie, la surprise de son épouse Solange Mabri

Albert Mabri Toikeusse est déterminé à conquérir le pouvoir d’Etat lors de la présidentielle de 2025. Le président de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) a réitéré cette ambition présidentielle à la faveur de la célébration du 20e anniversaire de son parti.

En dépit des sacrifices et autres batailles de terrain qu’impose la mise en oeuvre de ce projet, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique trouve toutefois le temps de se divertir avec les siens.

Le 59e anniversaire de naissance était donc l’opportune occasion pour l’ancien membre du gouvernement ivoirien de faire la fête à son domicile avec ses parents, proches et amis. Pour la première nuit artistique, plusieurs artistes, dont Onel Mala et JC Pluriel, étaient de la partie. Et ce, sous la houlette de son épouse, Solange Mabri.

« Merci à mon épouse pour cette belle surprise d’hier nuit à l’occasion de mon anniversaire », a déclaré, sur sa page Facebook, le Président du Conseil régional du Tonkpi. Le leader politique profite par ailleurs de l’occasion pour témoigner sa gratitude envers les populations de sa région qui se sont mobilisées pour la circonstance.

« Derrière un grand homme se cache une grande dame », dit l’adage. Et Madame Mabri le démontre à souhaite. Son message posté sur les réseaux sociaux en est une illustration très éloquente. « Dr Abdallah Toikeusse Mabri, mon cher époux, chaque jour qui passe, je remercie Dieu de t’avoir dans ma vie. Je suis la femme la plus chanceuse du monde parce que j’ai l’époux le plus merveilleux des hommes. Je vis pour toi et je respire pour toi », a-t-elle déclaré.

Puis, d'ajouter : « Mon soleil ne se lève pas sans te voir et ma lune ne se couche pas sans être avec toi. En ce jour béni, je prie que Dieu t’accorde ce que la vie a de plus beau, une foi inébranlable pour te soutenir, de l’espoir dans le coeur, de la force pour te permettre de toujours affronter la vie et ses difficultés, des relations belles et durables avec des gens bons et attentionnés, mais surtout une vie longue et belle au sommet. »

Avant de finir avec cette déclaration : « Joyeux anniversaire. Je t’aime Mabri, mon abri. »