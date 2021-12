Alerte: Bleu Brigitte, mère d'Apoutchou national, échappe à la mort

Bleu Brigitte, la mère du jeune blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national, a piqué une crise en pleine rue ce jeudi.

Victime d'un malaise, ce qui est arrivé à Bleu Brigitte, mère d'Apoutchou national

L'actrice comédienne ivoirienne, Bleu Brigitte, s'est écroulée dans la mi-journée de ce jeudi 9 decembre 2021, en pleine rue, au carrefour "La vie" dans la commune de Cocody, apprend-on. Des images de cet incident, publiées sur les réseaux sociaux, suscitent plusieurs réaction des internautes qui se demandent ce qui a bien pu se passer pour que la mère de Stéphane Agbré alias Apoutchou national, puisse s'effondrer en pleine rue.

Selon des informations, l'actrice a eu la vie sauve grâce à l'intervention prompte des agents de la police nationale, qui l'ont rapidement conduite dans un centre de santé. Même si aucun diagnostic des médecins n'a, pour l'instant, été rendu publc, l'on apprend que Bleu Brigitte se porte bien. Ce malaise intervient au lendemain d'une vive polémique déclenchée par son fils Apoutchou National qui avait posté une information erronée sur Ezechiel et Lachoina Houon, enfants de feu Dj Arafat.

"Je viens d'apprendre que les deux enfants de DJ Arafat: Ézéchiel et sa grande sœur Gabrielle sont chez l'assistant social depuis quelques mois. En plus, la fille de Dj Arafat a été violée par des personnes âgées. Le dossier est vraiment lourd. J'ai le premier témoignage de la fille dans un audio. J'attends le deuxième vocal pour sortir oh", a informé Apoutchou national sur sa page Facebook. Sévèrement critiqué pour cette sortie, Apoutchou national a très vite supprimé sa publication.