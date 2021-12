Josey sous le charme d' Olivia Yacé, Miss Côte d'Ivoire 2021

Dans un message posté sur sa page Facebook, la chanteuse ivoirienne Josey a apporté son soutien à la belle Olivia Yacé, Miss Côte d'Ivoire 2021, qui prend part à la finale de Miss Monde 2021 dans quelques jours.

Josey à Olivia Yacé: ''Tes déhanchés font trembler tes collègues''

La belle Olivia Yacé, miss Côte d'Ivoire 2021, fait partie des favories pour décrocher la couronne du concours de beauté mondial Miss Monde. C'est en tout cas, ce que l'on peut retenir du message posté, samedi dernier, sur la page Facebook officielle du concours Miss Côte d'Ivoire. '' Miss World 2021: Notre championne Yacé Olivia Miss Côte d'ivoire 2021 dans le top 5 des sondages depuis son arrivée à Puerto Rico'', a informé le Comici. La belle Oliva Yacé a véritablement confirmé son statut de favorie, puisqu'avant la grande finale prévue le 16 décembre 2021, elle a décroché, le lundi dernier, la couronne du concours de première Miss monde Top model 2021 et deuxième mondiale Miss world best national designer après la Corée du Sud.

« Je brûle un encens de gratitude et de reconnaissance pour rendre grâce à Dieu de sa bonté et pour lui dire toute ma reconnaissance d’avoir répondu favorablement aux vœux de tous ceux qui ont prié pour mon succès. Je remercie chaleureusement l’ensemble de ceux qui me soutiennent sans relâche en Côte d’Ivoire, ailleurs en Afrique et partout dans le monde. Je vous suis si redevable pour cette reconnaissance et cette confiance placées en mon humble personne. Grâce à votre soutien, j’ai été élue 1ère Miss monde Top model 2021 et 2ème mondiale Miss world best national designer après la Corée», a réagi la fille du maire de Cocody.

Olivia Yacé continue de recevoir d'importants soutiens dont celui de la chanteuse Josey qui a affiché toute son admiration pour la reine de la beauté ivoirienne.

'''Ah Olivia… Miss Olivia Yacé

Tu sais faire, Mamie !!!!

Bravoooooo Tu déchires

Continue comme ça

Comme si ce concours n’attendait que toi

Marche Olivia, Tu es Gracieuse

Fous leur la pression, tes déhanchés font trembler tes collègues les plus confiantes

Toute la Côte d’Ivoire prie pour toi

Vas y brille, Éblouis les

On t’encourage , on te soutient



Ton pays veut que tu gagnes

Que La Grâce du Seigneur soit sur toi'', a écrit Josey sur sa page Facebook.